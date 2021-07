Marea Valencianista, plataforma liderada por Miguel Zorío y crítica con la gestión de Peter Lim y Meriton Holdings, ha publicado un comunicado destacando que "desde el 30 de junio, Peter Lim tiene al Valencia CF en quiebra técnica".

La asociación señala "la negativa del Consell a renovar la ATE, la ausencia de ventas de jugadores antes del 30 de junio, el descalabro económico provocado por la COVID y el incremento de gastos en servicios exteriores llevan al Valencia CF al borde la quiebra" como las principales causas de la difícil situación que pasa la entidad.

En un comunicado, Marea Valencianista destaca:

El Valencia CF debería haber vendido jugadores por un valor de 41 millones de euros, para poder afrontar las pérdidas de 26 millones de euros previstas en las cuentas anuales.

De forma irresponsable, Peter Lim aprobó unas cuentas que contaban con 8 millones de euros de ingresos por taquillas y abonados.

El auditor está obligado a fijar como hecho relevante posterior al cierre del ejercicio la decisión del gobierno valenciano de no renovar la ATE.

Los gastos en servicios externos se han incrementado de forma sorprendente, y los sueldos del Presidente y de los altos ejecutivos no se han visto reducidos tras la salida de Mateu Alemany.

Los escándalos judiciales del Benfica y Oporto agravan la situación reputacional.

Comunicado oficial de Marea Valencianista

"Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista ha denunciado el grave riesgo de desaparición que corre el Valencia CF: “Houston tenemos un problema. Lim ha llevado al Valencia CF a la bancarrota. Ya no puede echar la culpa a los gestores anteriores. Peter Lim y Anil Murthy han quebrado el club, por convertirlo en un mercado de compra y venta de jugadores de la tienda de Mendes. En estos años, Lim ha comprado y vendido jugadores por un valor cercano a los 1000 millones de euros. Ahí no ha perdido el tiempo y ha sabido presentar la documentación a tiempo, no como con la ATE. Peter Lim ha podido reunirse con propietarios de clubes y con mafiosos (según sus palabras) gracias a nuestro club y a que le abrieran las puertas de Troya los del power y los del point. Pero no ha tenido tiempo para dirigirse personalmente a los valencianos o atender con el respeto que merecen a los representantes de las administraciones públicas valencianas y de los vecinos”.

A pesar del oscurantismo impuesto por Lim y Murthy, es incuestionable que el club presentó unas cuentas previsionales en las que ya se veía obligado a vender jugadores por un valor cercano a los 41 millones que permitieran compensar los 26 millones de pérdidas generadas por la mala gestión económica y deportiva de Peter Lim. A esta cifra hay que sumar los 8 millones de ingresos de taquillas previstos de forma ilusoria e ilusionista. Y si faltaba algo, la mala gestión de la ATE y el incumplimiento de la promesa de Lim de quedarse las viejas parcelas de Mestalla por 150 millones de euros, llevará a la sociedad a tener que provisionar casi 15 millones de euros más.

“En resumen, el Valencia C F está incumpliendo el artículo 361.1 de la ley de sociedades anónimas de capital que afirma que “una empresa entra en quiebra técnica cuando el patrimonio es inferior a la mitad de su capital social”. Si el patrimonio del Valencia CF es de 41 millones de euros, y a esta cantidad le descontamos 8 millones de taquillas, 15 millones del ATE y cerca de 20 millones de pérdidas (hemos descontado las escasas ventas de jugadores efectuadas); el patrimonio del Valencia C F no es que sea inferior a la mitad de los 21 millones de euros de capital social, si no que se convierte en negativo, y por tanto, el club lo tienen quebrado” confirma el ex Vicepresidente del Valencia CF.

Miguel Zorío recuerda “que los políticos deben de dejar de hablar de ayudar al Valencia CF, cuando el que está pidiendo árnica es el autodenominado propietario del club, cuyas promesas se las llevó el viento. A él le da igual construir el estadio, llevarse bien con las peñas, los aficionados o los veteranos, que el club esté en Champions o luchando por no descender, menospreciar a los representantes electos por los valencianos,…su única ambición es seguir comprando y vendiendo jugadores, como demostró desde el principio con Rodrigo, donde Meriton de una forma descarada compró el jugador al Benfica y se lo vendió al Valencia CF. Por cierto, el Presidente del Benfica ya está detenido”.

Moción política para investigar judicialmente al club

Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, ya solicitó hace un año a los responsables políticos valencianos de todo el arco parlamentario de las Cortes Valencianas, que aprobaran una moción conjunta para instar el inicio de un proceso de investigación judicial sobre los incumplimientos del máximo accionista del Valencia CF con las administraciones públicas valencianas y con los colectivos de vecinos del Nuevo Mestalla, comenzando por las condiciones firmadas en la venta de las acciones de la Fundación, continuando por la ATE y siguiendo por los compromisos públicos adquiridos. Además, en estas últimas semanas se ha dirigido en dos ocasiones a la Conselleria de Justicia para que realice un auditoria de la venta del Valencia, sin recibir contestación alguna.

Además, Miguel Zorío recordó que al ser el Valencia CF la principal institución sociodeportiva de la Comunidad y apoyarse para su supervivencia en un banco público hasta hace muy poco, es fundamental el cumplimiento de la legalidad vigente y de los compromisos de transparencia adquiridos por las administraciones públicas, que han comprometido su palabra para no mantener relaciones con empresas radicadas en paraísos fiscales. Hay que recordar que Meriton tiene su domicilio fiscal en un paraíso fiscal (además de Peter Lim y muchos de sus consejeros) y que las supuestas garantías personales presentadas por Lim cuando compró el club, no son ejecutables por el banco público al no existir convenio bancario con la UE.

“Todo comenzó hace 6 años, con un proceso de venta dirigido y consentido por los del power y el point: uno cobró de forma irregular del Valencia CF y el otro se llevó una insignia. Ambos deberían devolver lo recibido. Ahora todo el mundo nos da la razón a quienes como el llanero solitario ya denunciábamos entonces lo que ocurriría ahora: Peter Lim iba a destruir el club, como ya hizo Mendes con el Zaragoza o el Deportivo de la Coruña, o como lo intentaron los dos con el Atlético de Madrid. Es el momento de recuperar el club con un proyecto serio, que parta de un proyecto económico y social que nos permita recuperar lo perdido en lo deportivo” afirma rotundamente Miguel Zorío, ex Vicepresidente del club.