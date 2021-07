Antes de abandonar el ‘stage’ de preparación del Valencia CF en Oliva Nova Beach & Golf Resort VCF Media se cuela en la habitación de Uros Racic. El centrocampista serbio comparte cómo es su día a día de la pretemporada y desvela algunos secretos, como su gran afición por el videojuego Counter-Strike, que le ha acompañado también durante la concentración.

Un pasatiempo para las concentraciones

Estamos trabajando todos los días muy duro y es muy bueno descansar algún día por la tarde, cuando tengo tiempo libre igual estoy jugando a este juego que se llama Counter Strike y hablando con mis amigos, me viene bien para descansar.

Buenas sensaciones desde el primer día

Siempre cuando viene un nuevo entrenador tiene sus objetivos, estamos empezando nueva temporada, pero estos días me parecen muy buenos. Estamos trabajando muy duro y vamos a hacer más que el año pasado.

Esfuerzo diario para llegar en la mejor forma

Me encuentro bien, un poco cansado, pero es normal al principio de cada pretemporada. Poco a poco nos estamos preparando para estar listos para el inicio de pretemporada.

Cómo está viviendo el día a día en Oliva Nova Beach & Golf Resort

A mí me gusta entrenar o cuando tengo tiempo tengo esto (el Counter-Strike), este es mi ‘hobby’, cuando tenemos tiempo para descansar juego una hora al día. No hace ni un año que juego a este videojuego, pero tengo amigos profesionales, que viven de esto, y me dicen que para llevar solo un año juego muy bien.

Trabajo táctico y físico para llegar preparados al inicio de la competición

Me parece todo perfecto, hacemos mucho físicamente y creo que podemos estar mucho más listos este año que el año pasado. Todos queremos eso, somos el Valencia CF y tenemos que hacer mucho más.

¡En una carrera el míster dijo que eres más rápido que Thierry Correia!

(Ríe). No creo que sea más rápido de Titi, igual en algún momento de ese ejercicio sí, porque empecé a correr antes… Titi es más rápido, pero voy a intentar ser como él.