Rafa Climent, Conseller de Economía Sostenible de la Generalitat, ha concedido una entrevista a ElDiario en la que ha sido claro sobre la prórroga de la ATE del Valencia CF. "Debemos ser garantistas, no podemos ir a la derogación", indicó.

Sobre el plan urbanístico del Nou Mestalla expresó que, tras reunirse con Anil Murthy hace unos meses, ha visto la "voluntad" en el club para llegar a un acuerdo y solucionar el problema, así como que hay distintos grupos inversores interesados en comprar el paquete accionarial de Meriton para hacerse con la propiedad del club.

La no ampliación de los plazos de la ATE

Climent expresó que la ATE no debe anularse "por el estricto cumplimiento de la legislación vigente". "Nosotros pensábamos que, si no seguíamos la línea que hemos seguido de mantener la ATE, el tema se hubiera judicializado y podía ser peor el remedio que la enfermedad", indicó.

Cabe destacar, en este sentido, que el último informe de la Generalitat coincidía con el del Ayuntamiento y expresaba que no se podían ampliar más los plazos. "Cuando hay una judicialización de un tema como este, probablemente son años. Por lo tanto, pensábamos que teníamos que seguir en la línea del resto de los informes y se debía denegar la prórroga. Considerábamos que teníamos que dar una primera audiencia de 10 días de presentación de alegaciones y, a partir de ahí, el club sigue teniendo tiempo para desarrollar la ATE", dijo.

¿Ahora qué?, te preguntarás. Fue Climent fue claro. "Si en este tiempo (el club) no desarrolla nada, se tomarán medidas, o antes, cuando se finiquite el plazo de la segunda fase. También habrá informes ahí y habrá que tomar decisiones oportunas", expresó. "Pero creo que debemos ser responsables y garantistas en el hecho de que no podemos ir a la derogación, que es lo que muchas veces he escuchado".

Sanciones al Valencia CF por la ATE

Al respecto, Climent fue cauto. "Yo soy de los que piensa que no deberíamos ir más allá. Sobre todo, por mostrarnos empáticos", expresó. "Aquí debemos ser racionales a la hora de tomar una decisión porque estamos hablando del Valencia CF".

Para el conseller, el problema no es que el club esté "jugando o no" con la Generalitat. "Yo tuve una reunión hace un tiempo con el presidente Anil Murthy(...) Mi sensación era la de ser propositivos e intentar buscar soluciones. Mi equipo ha tenido reuniones con los abogados del club y las perspectivas de las reuniones han sido positivas. Aquí hay una realidad es que se debe avalar de alguna manera, para poder ejecutar la ATE y muchas veces he escuchado que el escrito es insuficiente. La administración necesita un aval que sea suficiente para sacar adelante un proyecto determinado".

La venta del club: ofertas a Meriton

"Cuando hablo de diferentes vías es porque hay diversos grupos, no solo uno, que están trabajando otras posibilidades de cara al Valencia CF y por eso también el cumplimiento de la ley conforma una cierta empatía a la hora de que nosotros estemos hablando del Valencia CF y no de Meriton, porque eso se confunde. Lo digo porque en un momento determinado si tú hablas del Valencia CF estás hablando de la institución, la lleve quien la lleve. Y ahí entra la palabra empatía a la hora de tomar decisiones. ¿Hubiera actuado alguno igual en la actual la situación con Meriton que si fuera alguna persona valenciana la que lleve el club? Pues nosotros, como administración, debemos actuar igual para dar confianza al administrado, para decirle que nosotros no actuamos en función de quién es, porque, si no, ponemos en entredicho la cuestión jurídica y el trabajo político", dijo el político.