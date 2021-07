El mercado de fichajes avanza con paso lento para el Valencia CF. La llegada de Omar Alderete ha sido la única operación fructuosa hasta el momento y ahora los esfuerzos se centran en agilizar el tránsito en la puerta de salida. El club cerró la llegada del paraguayo antes de consumar ninguna venta, más allá del pellizco en la operación De Paul, pero para seguir avanzando en las contrataciones está obligado a ingresar dinero en caja. La ‘Operación Salida’ tiene dos vías que van en paralelo: la ‘A’, con los traspasos de jugadores por los que el club espera obtener un buen traspaso: Gonçalo Guedes, Mouctar Diakhaby y Kang In Lee. Y la ‘B’ con los que no cuentan y por los que el club busca sacar algo de dinero, pero sobre todo aligerar la nómina de futbolistas.

Desde el club se traslada tranquilidad en este aspecto y no quieren apresurarse a sacar jugadores rápido, ya que es una máxima para ellos no malvender futbolistas como el pasado verano. La pandemia ha modificado los ritmos a nivel de contrataciones, con un descenso de las grandes transacciones con los clubes en compás de espera y aprovechando oportunidades de mercado y cesiones.

Para muestra un botón. Guedes se incorpora esta semana a los entrenamientos a pesar de que el Valencia CF tenía la previsión de encontrarle una salida antes del 30 de junio. La crisis del mercado, sumada a su nula presencia en la Eurocopa, complicaron este objetivo, pero no modifican la idea del conjunto blanquinegro: hacer caja con el portugués. Su coste (salario+amortización) es muy elevado y la voluntad del ‘7’ y de su entorno es poner punto y final a su periplo como valencianista. De momento no han llegado ofertas satisfactorias para ambas partes (el club lo tasa en 30 millones y no quiere bajar), pero sigue siendo estando en la ‘pole’ para salir.

El otro activo de mercado en el que se tienen depositadas esperanzas para hacer caja es Diakhaby. El central francés está bien valorado en el mercado y está a las órdenes de José Bordalás, su comportamiento está siendo intachable a pesar de estar en la rampa de salida, pero el club considera que es un futbolista que puede dejar una cifra interesante en sus arcas.

Por otra parte, el tercer candidato a dejar dinero con un traspaso es Kang In Lee, pero su situación es diferente. Al surcoreano le queda solamente un año de contrato y ahí el Valencia no tiene la sartén por el mango. La entidad blanquinegra se mantiene a la espera de ver qué propuestas llegan por un jugador que quiere salir y que está dispuesto a pasa un año en blanco y ser libre el verano que viene.

La decisión que se tome con Kang In es estratégica también porque a día de hoy cierra el cupo de tres extracomunitarios y limita las posibilidades de mercado en el capítulo de llegadas. Los propios Jefferson Lerma y Mauro Arambarri, favoritos para apuntalar el medio campo, ocuparían una de estas plazas, por lo que para llegar debería salir o bien el coreano o bien Maxi Gómez.

La ‘vía B’ de la operación salida

Hay otra serie de futbolistas que no cuentan para el club y se les quiere dar salida para aligerar espacio en la plantilla. Jorge Sáenz es el primero de esta lista, su infructuosa cesión al Celta de Vigo le ha tenido dos años prácticamente parado y no entra en los planes de Bordalás para una demarcación clave como es el centro de la defensa. Tampoco Jason Remeseiro, con el que el Valencia tiene un pacto para dejarle que sea él quién decida su futuro, que tiene solamente un año de contrato por delante y del que no se espera recibir ofertas muy cuantiosas.

Denis Cheryshev es otro de los jugadores que tienen muchas opciones de abandonar Mestalla, pero de momento el club está a la espera de que lleguen propuestas interesantes para las dos partes mientras el ruso entrena con el resto de sus compañeros en esta pretemporada. Por último está Rubén Sobrino, que cuenta con el interés del Getafe, que ha hecho una propuesta a la baja. Al Valencia no le interesa esa una operación en los términos propuestos por los madrileños y el jugador todavía no sabe oficialmente que no cuenta.

Pendientes de Wass

El internacional danés es el otro candidato a salir, pero en este caso por voluntad propia. El club quiere renovarlo y que sea importante, pero el futbolista ha ido soltando indirectas todo el verano con que su deseo es regresar a Dinamarca. Todavía tiene que incorporarse a los entrenamientos, pero de momento no consta ninguna oferta formal encima de la mesa del Valencia CF.