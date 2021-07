El Valencia CF ha recibido una oferta procedente del Getafe CF para fichar a Rubén Sobrino. El delantero, uno de los descartes de José Bordalás en este mercado de fichajes (también lo fue para Javi Gracia el año pasado y por eso salió cedido al Cádiz), no tiene sitio en el equipo y el club no ve con malos ojos negociar su venta.

Ahora bien, la oferta que ha llegado desde el Coliseum es a la baja y no interesa a la entidad, que espera sacar algo más de rédito económico por el atacante.

Ahora toca seguir negociando con el cuadro azulón y esperar acontecimientos; igual que las llegadas, las salidas también tendrán su compás de espera. Cabe resaltar que equipos como el Cádiz también estaban pendientes de su situación.

La situación de Rubén Sobrino y la Cumbre en Getafe

Hace unas semanas se produjo una reunión en Getafe entre ambos clubes. En ella hubo distintos nombres encima de la mesa. Al Valencia CF le interesa Arambarri; su objetivo prioritario para reforzar el puesto de '6'. Es la petición expresa de Bordalás. El técnico incluso le llamó cuando fichó por el club de Mestalla y esto lo reconoció el propio Ángel Torres.

Ahora bien, el Valencia CF también ofreció futbolistas y Rubén Sobrino era uno de los que interesó desde el minuto cero para el nuevo proyecto de Míchel en Getafe. El atacante, de 29 años, es un descarte y además tiene contrato hasta 2022. Lo saben bien en la capital y por eso la oferta primera que se ha trasladado al equipo para fichar a Sobrino es a la baja.

Lo que sabe (y lo que no) Rubén Sobrino

El futbolista no recibido oficialmente un mensaje del club pidiéndole que busque equipo. De igual modo, además, Sobrino no sabe nada del Getafe. El club negocia con el Valencia CF pero la primera propuesta no satisface a la entidad de Mestalla. Habrá que esperar acontecimientos.