El nombre de Marcos André está encima de la mesa del Valencia CF desde hace tiempo. Al entrenador le gusta, el jugador quiere llegar a Mestalla y el club ha trasladado ese interés al Valladolid. Pero de momento, el primer, y único acercamiento oficial, terminó rápido y fue una negativa por parte del conjunto de Pucela al cuadro valencianista.

El motivo fue el precio por el que intentó el fichaje el conjunto dirigido por José Bordalás. Una cifra que, según aseguran desde la entidad blanquivioleta, no da pie a iniciar una negociación pura y dura, ya que los números están muy alejados de lo que espera el cuadro del José Zorrilla.

Primera oferta oficial del Valencia CF por Marcos André

El Valencia CF envió una oferta oficial al Valladolid hace una semana por Marcos André. Del interés se pasó a algo más ‘serio’, pero desde el cuadro comandado por Pacheta no hay prisa.

Sobre todo porque la cifra fue baja y no quieren regalar al brasileño. Es decir, en Pucela están dispuestos a escuchar ofertas por el futbolista pero no le dejarán salir, ni al Valencia ni a ningún otro equipo de los que se han interesado, si no se mejoran las condiciones.

El delantero por su parte continúa entrenándose y pendiente de resolver su futuro. Él quiere salir para jugar en Primera y espera que el Valladolid rebaje un poco sus pretensiones con el paso de los días, pero de momento, la entidad no se mueve y las posturas están muy alejadas entre clubes.

Marcos André, como RDT hace una temporada

La realidad sin embargo acerca la situación a lo que pasó la temporada pasada con el Espanyol y Raúl de Tomas (salvando las distancias entre ambos). Equipo recién descendido, pretensiones altas por parte de la entidad y al final ningún equipo llega a las cifras exigidas.

En el caso del brasileño, eso sí, el jugador ve con muy buenos ojos jugar en Mestalla y eso es un paso importante. En cualquier caso, una vez más, es evidente que la situación económica de la entidad valencianista le impide llegar a uno de sus grandes objetivos para este mercado. O al menos cerrar una operación que mejoraría una posición que, como aseguró Bordalás, se quiere reforzar.

La prioridad sigue siendo el pivote

Por su parte, en el Valencia CF la mente y los esfuerzos están centrados en la posición del ‘6’, la máxima prioridad tras haber logrado el fichaje de Alderete. Es decir, en el club consideran que si los ingresos lo permiten (la operación salida sigue bloqueada) la apuesta fuerte será en el centro del campo. El motivo es que Bordalás entiende que Maxi Gómez es su ‘9’ referencia claro.

Salvo una gran oferta por el uruguayo, que no parece que vaya a llegar, el futbolista será el principal arma del técnico en la 2021/22, aunque la realidad es que además del ariete, sobre todo si finalmente se da salida a Guedes, haría falta algo más para afrontar la temporada con ciertas garantías.

Los goles de la 2020/21 del Valencia CF

El Valencia CF tuvo un problema en la zona ofensiva, como en otras parcelas, y terminó el curso con todos sus atacantes por debajo de los 8 goles en LaLiga. El que más goles hizo fue Maxi Gómez (7), a pesar de haber tenido una muy mala racha por el camino. Manu Vallejo y Guedes hicieron cinco y Gameiro, que ya se ha marchado de la entidad, hizo cuatro. El máximo goleador fue un centrocampista, Soler, encargado de los penaltis.