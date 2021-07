El primer y, de momento, único fichaje del Valencia CF este año, Omar Alderete, volvió al once titular de José Bordalás ante el Cartagena, tras haber descansado en el segundo compromiso del combinado valencianista ante el Atromitos de Atenas. El central paraguayo formó en el centro de la zaga junto con Gabriel Paulista y cuajó un partido muy serio, dejando unas sensaciones que siguen invitando al optimismo a los aficionados del club de Mestalla.

El ex jugador del Hertha de Berlín siguió regalando pinceladas de aquello que tanto le gusta a Bordalás: su contundencia. Quien se encargó de comprobarlo fue Ruben Castro, que recibió una dura entrada alrededor del minuto veinte de partido que impidió al Cartegan continuar con una jugada potencialmente peligrosa. Pero en estos primeros partidos vistiendo la elástica blanquinegra (o color torino), Alderete no solo ha demostrado que es un central tremendamente aguerrido, también ha dejado un amplio repertorio de lo que el paraguayo puede ofrecer a su nuevo club. Frente al Cartagena demostró ser un central al que no le quema el balón, protagonizado varias acciones muy positivas de salida de balón, filtrando pases que rompían líneas e, incluso, atreviéndose a recortar ante la presión del delantero rival. El paraguayo incluso se atrevió a filtrar un pase que dejaba a Fran Pérez solo delante del portero rival, aunque finalmente la jugada fue anulada por fuera de juego del canterano valencianista. Omar Alderete pudo redondear su más que ilusionante actuación estrenando su cuenta goleadora con el cuadro de Mestalla con un gol en el minuto 61 a la salida de un córner. El partido estaba en tablas cuando el fichaje del Valencia cabeceó al fondo de la red un centro medido al primer palo.

No todo fueron luces para el futbolista paraguayo. El conjunto valencianista encajó dos goles en dos errores defensivos. Sobre todo en el primer gol del conjunto cartagenero, un centro lateral en el que la defensa podría haber hecho algo más. Aún así, Alderete, que apunta a ser integrante del once de gala de Bordalás, volvió a cuajar un partido muy convincente, tanto con balón como sin balón. Alderete sigue demostrando ser un central muy expeditivo y contundete, duro al choque y, sobre todo, sin nigún tipo de contemplación cuando se encuentra fuera de zona y hay opción de contra peligrosa del rival. El paraguayo también se ha erigido como una solución real para la salida de balón, tanto en corto como en largo. En sus primeros partidos, varios de sus desplazamientos en largo, sobre todo hacia las bandas, podrían haber desembocado en jugadas peligrosas.

Tras el encuentro, el central se encargó de de destacar la línea ascendente de su nuevo equipo durante el encuentro. «En el primer tiempo nos costó un poco. Salíamos tarde y llegábamos a destiempo, pero en el segundo tiempo lo corregimos e hicimos un mejor partido». También se mostró muy contento por haberse estrenado con la elástica blanquinegra. «Estoy muy contento, no marco mucho pero siempre apoyo desde donde me toque jugar».

MÁS QUE UN CENTRAL AGUERRIDO

Llegó a Valencia con el cartel de central aguerrido y poco más, sin embargo, en estos primeros test de verano del conjunto blanquinegro, ha demostrado ser un jugador muy útil para cubrir más necesidades. Llegó como petición del nuevo técnico y la sensación es que empieza la temporada como central titular del Valencia junto a Gabriel Paulista.