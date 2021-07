No le quedó más remedio a José Bordalás que recurrir a otro invento para poblar el centro del campo en el tercer amistoso de la pretemporada ante el Cartagena. En esta ocasión, ante la lesión de Yunus Musah por un durísima entrada sufrida ante el Atromitos de Atenas griego, fue a Mouctar Diakhaby a quien le tocó acompañar en esta ocasión a Hugo Guillamón en el doble pivote, una posición totalmente nueva para el jugador francés.

A la espera de que el club tenga posibilidades económicas de abordar el fichaje de el '6' que tanto ansía Bordalás, al alicantino no le queda otra que hacer auténticos malabares para confeccionar el centro del campo en los partidos de pretemporada. En el primer partido fue Guillem Molina quien le tocó actuar en una posición que, en principio, no le corresponde. El lateral tuvo cuarenta y cinco minutos ante el Villarreal.

En el segundo amistoso ante el Atromitos, Yunus fue de la partida el que acompañó al canterano Hugo Guillamón, sin embargo, su lesión puso a Bordalás en un compromiso, teniendo que resolver un rompecabezas que cada vez se torna más complicado. Fue Joseda Menargues, que jugó la primera mitad en el lateral derecho, su principal posición, quien en la segunda mitad tuvo que actuar en el centro del campo.

La rampa se ha puesto aún más cuesta arriba en el tercer amistoso que el Valencia disputó ayer ante el Cartagena. Diakhaby fue de la partida, pero Bordalás dio entrada en el segundo tiempo a Burlamaqui y Javi Guerra, que también se convirtieron en protagonistas del auténtico quebradero de cabeza al que el extécnico del Getafe está sometido.

También Adri Gómez, futbolista de 27 años y sin ninguna aspiración a subir al primer equipo, ni siquiera a ir rotando con el Mestalla, tuvo que jugar en el centro del campo en los primeros minutos de rodaje del nuevo Valencia de José Bordalás.

Hugo Guillamón ha sido, hasta el momento, el pivote más utilizado por el alicantino, disputando cuarenta y cinco minutos en cada uno de los dos primeros partidos y completando el encuentro entero ante el Cartagena. El canterano valenciano ni siquiera es centrocampista, su principal posición es la de defensa central, aunque por sus virtudes y sus defectos, en más de una ocasión se ha hablado de la opción de que el joven defensa actúe de centrocampista de corte defensivo.

Mientras tanto, Carlos Soler no volverá a concentrarse con sus compañeros hasta que no finalice su participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo con la Selección española de fútbol. Mientras tanto, Uros Racic, concentrados desde hace varios días con sus compañeros, lleva unos días arrastrando una ligera sobrecarga a causa de la alta carga física a la que Bordalás tiene sometidos a los futbolistas. La lesión del centrocampista serbio no entraña gravedad y simplemente se le está reservando por precaución.

BORDALÁS SIGUE ESPERANDO

Mientras el centro del campo del Valencia continúa ‘patas arriba’, avanza un día más de mercado en el que las negociaciones del conjunto blanquinegro con sus futbolistas pretendidos parecen no avanzar. La operación Arambarri lleva anclada en el mismo punto varios días. El Getafe no cede y no dejará escapar al futbolista uruguayo fácilmente. El Valencia sigue atascado buscando dar salida a los futbolistas que tiene en la lista de traspasables, por los que de momento no llega ninguna oferta que satisfaga al club. Los últimos partidos de Jason y de Cheryshev en los que han conseguido ver puerta podría abrir la posiilidad de que apareciera algún pretendiente para dos futbolistas que no entran en los planes del nuevo entrenador.

Más de los mismo en el caso de Jefferson Lerma. El jugador está dispuesto a recalar en Paterna pero el club solo está dispusto a venderlo si llega una buena oferta. El Valencia se choca una y otra vez con la misma pared. Ningún club facilita las operaciones mediante cesiones o moediante pagos a plazos, por lo que el Valencia, si quiere tener oportunidad de hacerse con uno de estos dos futbolistas, tendrá que reunir el dinero necesario este mismo verano. En las últimas horas ha emergido el nombre de James Léa Siliki, centrocampista franco camerunés del Stade Rennes, al que también pretenden otros equipos de LaLiga como el Getafe o el Espanyol. A priori es una operación económicamente mucho más asequible para el Valencia, pero habrá que esperar para ver como se desarrolla en los próximos días.