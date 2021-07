Carlos Soler es el representante olímpcio del Valencia CF en la delegación española. El centrocampista es uno de los líderes de una generación que aspira a colgarse al cuello una medalla de oro. El ‘14’ de La Roja y ‘8’ valencianista atiende a Superdeporte desde Japón para compartir sus sensaciones sobre la cita y el club.

¿Cómo va la vida por Japón? ¿Se nota mucho ese cambio de cultura?

Es un poquito diferente aquí todo, pero lo único que vemos es el hotel y el campo de fútbol cuando vamos a entrenar porque las medidas son muy restrictivas. Poco podemos hacer aparte de entrenar. Los desayunos, la comida y la cena es lo que podemos hacer para salir de la habitación. Ojalá pudiera haber sido de otra manera, pero ahora mismo es lo que nos toca vivir y nos tenemos que adaptar.

¿Sabe decir algo en japonés? (risas)

Arigato y poco más. Nada, dos cosas. (risas)

No todo el mundo puede decir que ha estado en unos Juegos.

Es algo que desde hace un tiempo que nos clasificamos tenía en mente. Es cierto que van a ser los más raros de la historia seguramente por la situación en la que estamos, pero al final son unos Juegos Olímpicos y prácticamente solo se pueden jugar una vez en la vida para los futbolistas por el rango de edad.

¿Qué recuerdos tiene de los Juegos? ¿Era el típico que se quedaba a ver todos los deportes?

Todos no, pero las pruebas de natación y atletismo tengo muchos recuerdos de pasar el verano con mis abuelos. Incluso recuerdo unos Juegos que estaba en el chalet de campo de Extremadura, porque ellos son de allí, y estaba viendo natación, al australiano Ian Thorpe, y ahora estar ahí es algo impresionante.

Empezaron fuera de la Villa Olímpica.

Sí, pero vamos a ir. Leemos que están habiendo muchos casos de coronavirus. Es complicado con tanta gente que no haya ningún caso, aunque la mayoría de las personas que van a la Villa están vacunadas. Esto quiere decir que aún queda mucho. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar ejemplo a la sociedad como deportistas y hacer lo que todo el mundo hace, que es vivir con restricciones.

¿Con qué deportista olímpico se haría una foto en la Villa?

Lo tendría que pensar bien, pero una fácil que podría decir son los de baloncesto, tanto España como Estados Unidos, que son gente que ha hecho mucho para el deporte y me haría ilusión. Garbiñe Muguruza, Djokovic... con este tipo de atletas, incluso con los deportistas de atletismo y natación, que he visto mucho. Al final todos los que vamos allí nos convertimos en deportistas, no somos futbolistas, ni tenistas... Ojalá que vaya todo bien, que sean mínimos los casos de coronavirus ahí adentro y que se puedan desarrollar los juegos con normalidad, que es lo que todos queremos y llevamos tanto tiempo esperando.

Llevan una selección casi absoluta, ¿se puede pensar en el oro?

Sí, tenemos muy buena selección, muy buenos compañeros. Hay muy buen ambiente también, aparte de la calidad que ya se sabe que tenemos todos los que estamos aquí. Como dice el míster, fue una lista muy difícil de hacer y se han quedado fuera muchos jugadores. Incluso gente que nos ayudó a ganar el Europeo hace dos años se ha tenido que quedar fuera porque no cabían más, y por eso mismo es un orgullo estar dentro de los 22. El oro obviamente es lo que todas las selecciones vienen a conseguir. Ojalá que pasemos y nos quedemos aquí hasta el 7, que es la final, y volver a España el 8 con el oro.

El grupo no es fácil, ¿dónde cree que puede estar la clave del grupo?

Siempre en estos torneos se suele ir de menos a más, sobre todo porque al final estamos de pretemporada, excepto algunos jugadores que se han incorporado que venían de la absoluta. Todos los demás hemos tenido un mes de vacaciones más o menos. El otro día veia a mis compañeros jugar un partido de pretemporada contra el Villarreal y al final es prácticamente lo mismo, es jugar el primer partido de pretemporada con las piernas cargadas, porque también nosotros venimos en Benidorm de hacer dobles sesiones casi cada dos días. Es un torneo de ir de menos a más, pero cuanto antes empecemos a ir a más muchísimo mejor. En el último Europeo empezamos perdiendo y acabamos ganándolo.

La competencia es brutal.

Bueno, ya he dicho que en la convocatoria es increíble el nivel que hay. Se tienen que quedar cuatro fuera, que no va a ser nada fácil, porque conforme estamos trabajando los que se queden va a ser inmerecido. Al final el míster es el que decide, y en el medio hay muchísima competencia y muy buenos jugadores: Merino, Pedri, Ceballos, Zubimendi, Moncayola... Yo estoy agradecido por estar aquí y ojalá tenga la oportunidad de tener minutos.

Le vimos jugar por dentro, ¿va a ser una tónica en este torneo? De la Fuente el otro día decía que había jugado con usted en derecha, en izquierda, por dentro, arriba...

Luís me conoce desde hace mucho tiempo, y al final me ha visto en el Valencia que puedo jugar por fuera o por dentro, y jugaré donde él quiera. Pero bueno, viendo lo del otro día y los entrenamientos, creo que jugaré por dentro lo que tenga que jugar y ojalá que sean muchos minutos, pero si tienen que ser menos pues lo haré todo por mis compañeros y por esta selección.

Dijo De la Fuente que además de su calidad le llevaba por la experiencia acumulada en este último año sobre todo en el Valencia.

Al final por tres días estoy dentro de los elegibles sin tener que ser uno de los tres mayores de 24 años. Sí que es verdad que leí la entrevista y es cierto que estos años han sido, sobre todo los últimos dos, complicados en el Valencia. He tenido que madurar un poco más rápido, si es que no lo estaba todavía, porque los dos primeros años en el primer equipo fueron intensos con esas dos clasificaciones para Champions. Al final también te tienes que adaptar a la élite y a la situación de estos dos años más complicada, que no salen las cosas. Eso te va dando una madurez que con 24 años estoy bastante orgulloso de tenerla y ojalá a partir de ahora vengan más momentos buenos que malos. Pero en el fútbol ya se sabe que hay muchos más momentos malos que buenos y eso hay que tenerlo presente porque que tengas esos momentos malos no quiere decir que se fracase, es algo que con lo que hay que convivir en el fútbol. Todo el mundo quiere ganar la medalla de oro, la Champions, la Liga y la Copa. Lo quiere todo. Pero tenemos que ser realistas, hay que convivir con el error en el fútbol y por eso digo que estos años he cogido mucha madurez, mucha responsabilidad a mis espaldas. Creo que estoy preparado y ojalá que vengan momentos buenos.

También dijo De la Fuente que vaticinaba un debut en la absoluta a corto plazo

Ojalá que eso suceda, porque al final es el sueño de cualquier jugador, representar a su país. Ya tengo la suerte de hacerlo en la sub-21, ahora en los Juegos Olímpicos, lo hice en la sub-19 también y ojalá pueda hacerlo también en la absoluta. No me agobia. Al final con el tiempo y sobre todo con el trabajo en tu club, que es el día a día, es con el que se consiguen resultados. Ojalá pueda llegar esa oportunidad porque sería muy feliz tanto yo como mi familia y amigos.

¿Qué le cuentan sus compañeros del Valencia de la pretemporada? Están sudando un ratito también...

Sí que he preguntado a varios compañeros y es verdad que también leo noticias y veo en videos que se está trabajando con mucha intensidad y muchas horas. Al míster le gusta la exigencia y el trabajo físico que en la pretemporada es clave y ojalá que cuando vuelva yo esté a ese ritmo, aunque eso de cinco horas al día nosotros aquí no lo estamos haciendo. Al final también es distinto, nosotros nos estamos preparando para una competición y en el Valencia la pretemporada es para prepararte para todo el año. Ojalá que cuando llegue estén todos con las pilas cargadas.

José Gayà reconoció en una entrevista que ya había hablado con el mister, usted también lo ha hecho, ¿qué le dijo y qué piensa del fichaje del míster?

Si digo la verdad fueron dos minutos y fue más de bienvenida. Me preguntó que qué tal estaba, que si necesitaba algo que se lo dijera y me deseó que disfrutara de las vacaciones. A los dos o tres días me llamó Luis Enrique para ir a lo de la burbuja y corté las vacaciones, pero súper contecto obviamente de hacerlo. Fue un saludo cordial y poco más. Hablaré con él cuando vuelva, ahora tengo que estar aquí centrado en los Juegos Olímpicos y al final es un míster que ya se ha visto lo que le exige a sus jugadores durante estas temporadas. Sobre todo hace dos o tres años hizo un trabajo magnífico y en este último año al Getafe le ha costado un poco más, pero lo veo un fichaje positivo para el Valencia.

Y por último, le hemos visto con el número 14, que también es un número con mucha historia en el Valencia, pero ¿le gustaría llevar el 10?.

Esta pregunta me la esperaba (risas). Lo digo porque ya el año pasado la contesté unas diez o quince veces, pero bueno ya lo veréis, cuando vaya a comenzar la temporada lo veréis, os lo dejo ahí en el aire.