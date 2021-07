Jeison Murillo es uno de los nombres recurrentes del verano. El central ha sido de nuevo relacionado con el Valencia CF e incluso ha sido tanteado en algún mercado anterior. El colombiano ha hablado en la prensa italiana y ha desvelado cuál es su intención de cara a la próxima temporada. ¿Volverá a LaLiga? ¿Lo hará en Mestalla?

Es cierto que el Valencia sigue esperando a que se mueva el mercado de salidas para poder poner en marcha ciertas operaciones. No obstante la idea firme del club es la de fichar a otro central si termina saliendo Diakhaby. Y Murillo es una de las opciones, ya que la Sampdoria todavía le adeuda dinero al Valencia del traspaso en su día por el cafetero.

"Si todo el mundo me quiere está bien porque significa que no me quedaré sin equipo", afirma Murillo de cara al mercado de fichajes. "Soy un profesional y me quedan dos años de contrato. Me entreno al máximo, mi deber es trabajar en serio, hacerlo bien y prepararte. Luego ya veremos qué pasa", añade sobre la pretemporada con la Sampdoria.

¿Pero cuál es su intención en el mercado? Quedarse en Italia: "Regresaré a la Sampdoria pensando que no estoy solo de paso. Hay muchos factores, veremos qué pasa"