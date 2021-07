Omar Mascarell es uno de los nombres encima de la mesa del Valencia CF desde hace tiempo en esa búsqueda del '6' que quiere José Bordalás para reforzar el centro del campo. El medio aparece en un tercer escalón en esa lista en cuya primera línea aparece Arambarri y en la segunda Lerma, aunque hay operaciones que cada día se antojan más complicadas. Casi imposibles.

La realidad de hecho es que mientras la entidad de Mestalla ha ido esperando a ese 'plan A' en su hoja de ruta, el futbolista del cuadro de Gelsenkirchen ha continuado con su mentalidad puesta en esperar al Valencia, pero esa paciencia no es eterna y su situación también es compleja. Mascarell, a pesar de eso, ha mostrado compromiso con el conjunto minero, al que trasladó su intención de jugar si era necesario hasta que se cerrase su salida este verano. El Schalke agradeció su detalle pero no ha querido arriesgar y eso es un gesto inequívoco de que no puede contar con él para la 2021/22. Y hay equipos que quieren lograr su fichaje cuanto antes teniendo en cuenta esa solución.

El Schalke, teniendo en cuenta ese escenario, va a poner muy fácil la salida del jugador, quien puede elegir destino si bien su ficha es un importante hándicap. El club alemán se libera de un sueldo y además permite a un futbolista importante los últimos años tener una salida elegante a pesar del último descenso. Esa situación la podría aprovechar el Valencia, que tiene al medio sobre la mesa desde hace tiempo, pero la realidad es que mientras ha esperado para ver cómo podía gestionar operaciones como la de Arambarri o incluso Lerma, Omar Mascarell ha tenido más 'novias'. En algunas de las grandes ligas han preguntado por él pero uno de los que más está pujando por su figura está en la Premier rusa: el Lokomotiv de Moscú.

El jugador quiere, en cualquier caso, jugar en el Valencia, pero esa sensación de que la espera no puede ser eterna evidencia que la oportunidad de mercado no la tendrá el Valencia si apura hasta los últimos días de agosto. Eso deja claro que el conjunto de Mestalla no puede eternizar esas teóricas apuestas 'gordas'. Es decir, tiene que encontrar salida a los futbolistas que quiere sacar porque para que entren jugadores hace falta desbloquear una operación salida que sigue con problemas y que está frenando la confección de la plantilla. De momento, el único que ha llegado ha sido Alderete.