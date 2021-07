José Luis Gayà llegó ayer a València para ponerse manos a la obra. Primero las pruebas físicas y después a entrenar. El futbolista, con su renovación todavía en el aire, sabe que Bordalás le considera un fijo y que es una de esas piezas que quería tener sí o sí. Por lo que aporta en el vestuario, por su capacidad también sobre el terreno de juego y porque es ADN Valencia, algo que hace falta en un equipo que ha carecido de identidad en muchos momentos. En definitiva, el de Pedreguer ha llegado para quedarse y para ser uno de los pilares en el proyecto del técnico valencianista. Después de un año muy difícil con Javi Gracia, el jugador llega tras descansar y tomarse unos días posEurocopa. Y como Guedes y Maxi Gómez, el lateral aterriza con ganas de tomar ritmo para mirar a esa primera jornada contra el Getafe.

El capitán del Valencia CF se marchó a la Eurocopa con su renovación parada. A sus 26 años recién cumplidos arrancó un desafío y se puso a las órdenes de Luis Enrique sin querer pensar en esa negociación para prolongar su contrato en Mestalla. El jugador quería estar centrado en la Eurocopa y no se activaron acercamientos entre sus agentes y el club. El jugador acaba contrato el 30 de junio de 2023 (le quedan dostemporadas) y de momento no tiene prisa. Una de las razones por las que esa renovación estaba parada es precisamente por cómo se desarrolló la temporada pasada. La ausencia de proyecto por parte de Meriton genera que incluso jugadores importantes dudaran del proyecto, pero ahora el lateral está centrado ya en la campaña con Bordalás, quien le ha considerado siempre indiscutible e imprescindible. En su presentación de hecho le preguntaron por Soler y el lateral de Pedreguer y su respuesta fue clara: «Van a seguir, no me cabe ninguna duda de eso». Esas fueron las palabras del técnico. Las del lateral, desde la concentración con la selección, también fueron por la misma línea. «Siempre lo he dicho. Mi ilusión es seguir en el Valencia. Me quedan dos años y bueno... la verdad es que tengo ilusión. Ojalá pueda quedarme mucho más tiempo en el Valencia», explicó. Eso sí, dejó claro que lo que espera es que se trabaje por lograr un Valencia grande. «Ojalá que salgan las cosas como queremos y que el Valencia vuelva a ser el Valencia que todos queremos», explicó.

En definitiva, José Luis Gayà tiene la mente puesta en poder disfrutar este año después de dos temporadas difíciles. La primera, a pesar de llegar a octavos de final de Champions League con Celades, y la segunda con un Javi Gracia que nunca cogió el pulso al equipo. Ahora con Bordalás las sensaciones son otras y sobre todo, la plantilla parece sentirse más protegida y el bloque trabaja poco a poco en tener una identidad más reconocible con Mestalla. Eso sí, no hay que olvidar que para que el proyecto crezca no solo hace falta un técnico, también se necesitan fichajes tras una temporada en la que se demostró que el nivel colectivo es muy ‘justito’.