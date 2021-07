El Valencia CF tiene otro frente abierto en las salidas y sobre el que próximamente habrá que dar algún paso en un sentido u en otro. Es el caso de Kang In Lee. El futbolista surcoreano tiene decidido abandonar la entidad de Mestalla ya sea este verano o al final del siguiente curso, pero por el momento no ha habido ningún movimiento certero para hacerse con sus servicios.

En el club esperan a que lleguen novedades una vez finalice su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que por su situación contractual es uno de los candidatos a dejar una buena suma de dinero en las arcas valencianistas.

La relación entre Kang In y el Valencia parece destinada a romperse este mismo verano. El club no tiene la sartén por el mango con el jugador asiático desde el momento en el que solo le resta un año de vinculación con la entidad, pues expira su contrato al final de la presente temporada. No obstante, el Valencia se mantiene expectante a las ofertas que puedan llegar por el surcoreano próximamente para tomar una decisión.

El club retiró la oferta de renovación que le había trasladado a Kang In, ya que el surcoreano no tenía intención de permanecer en Mestalla. A partir de ahí por la cabeza del futbolista pasa la idea de encontrar acomodo, principalmente en LaLiga Santander. Kang In no quiere salir de España y de esta manera evitar un proceso de adaptación en otro país con el idioma, costumbres… etc.

La salida de Kang In es clave para la planificación de la plantilla de José Bordalás por su condición de extracomunitario. Su traspaso liberaría un cupo y permitiría al Valencia CF abrir el abanico de posibilidades a la hora de buscar refuerzos en el mercado. Sin ir más lejos Mauro Arambarri o Jefferson Lerma, dos jugadores en la lista de favoritos para el centro del campo cuentan con esa particularidad en su pasapaporte.

Pese a eso y ante la falta de ofertas en este momento, a Kang In no le importaría quedarse un año en blanco en la plantilla del Valencia. El jugador asiático podría firmar por cualquier club de manera unilateral a partir del 1 de enero de 2022. Esto también obliga al club a venderlo y, de paso, evitar una salida gratis, ocupar una plaza de extracomunitario para un futbolista sin minutos en el equipo, además de ingresar algo de dinero por un jugador que no quiere continuar en el equipo.

Centrado en Tokyo

Kang In se encuentra concentrado en su participación en los Juegos Olímpicos con Corea del Sur. El joven futbolista del Valencia afronta este miércoles a las (10:00 hora peninsular) la última jornada de la fase de grupos del torneo olímpico. La realidad es que su pase a las eliminatorias para seguir en la lucha por las medallas está complicada, por el cuádruple empate con el que afrontan el último encuentro.

Hasta la fecha Kang In ha participado en los dos compromisos del combinado de la República de Corea, aunque en el primero fue titular y frente a Rumanía no. En el enfrentamiento contra Nueva Zelanda fue sustituido al llegar a la hora de parido, mientras que contra Rumanía con menos de 15’ le bastaron para sellar un doblete goleador.