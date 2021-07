Kang In Lee está concentrado y con la mente puesta en los Juegos Olímpicos. Con su futuro en el aire, el futbolista está disfrutando con su selección y este mismo miércoles ha sido protagonista en el triunfo de Corea del Sur contra Honduras. El jugador ha salido desde el banquillo para marcar un gol, dar una asistencia de gol claro (finalmente fallado) y para demostrar que el ruido del mercado de fichajes no le afecta a su rendimiento. Su equipo ha barrido a Honduras en un partido cómodo y además ha culminado la clasificación como primeros de grupo.

Corea del Sur no comenzó de la mejor manera posible el torneo. Perdió contra Nueva Zelanda y saltaron las alarmas de una posible eliminación, pero el conjunto asiático ha reaccionado a tiempo y además se ha metido en la siguiente fase como primero de grupo. En los dos partidos siguientes Kang In Lee, a pesar de saltar desde el banquillo, ha tenido una aportación importante en el plano goleador. En total ha hecho 3 de los 10 tantos entre esos dos partidos y tras su doblete en solo 11 minutos contra Rumanía, este miércoles ha hecho otro tanto en algo más de media hora.

De esta manera, y con la clasificación en el bolsillo, Kang In afronta ahora los cuartos de final contra México y en un hipotético caso de que Corea del Sur aterrice en la final, que se disputa el 7 de agosto, el futbolista estaría disputando un encuentro a menos de una semana para el arranque de liga del Valencia CF contra el Getafe y con su futuro en el aire. De momento no hay prisa porque el club y el jugador quieren encontrar la mejor solución. En el caso de la entidad logrando algo de dinero por su salida y en el del futbolista para llegar a un equipo en el que cuente con minutos y tenga un contexto idóneo para su explosión. Mientras, Kang In ha demostrado en estos JJOO que no tiene presión y que tiene la cabeza enfocada en lograr algo grande con el cuadro asiático, que está a solo dos triunfos de lograr una medalla (ganar los cuartos y después vencer en la final o en la pelea por el tercer y cuarto puesto).