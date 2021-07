El Valencia CF afronta esta tarde a las 18.45 su cuarto amistoso de la pretermporada. Tras encarrilar tres victorias consecutivas, el equipo de José Bordalás se enfrenta al Real Zaragoza en el Pinatar Arena, en un partido que nos dejará, no solo el duelo entre ambos equipos, también el duelo entre dos primos: Los Jiménez. Y es que las madres de José Bordalás, entrenador del Valencia, y de Juan Ignacio Martínez (JIM), entrenador del Zaragoza, son hermanas.

Dos primos que vivieron juntos su infancia y más tarde comenzaron su carrera como entrenadores de forma paralela. Obtuvieron el título de entrenador a la misma vez en Murcia, en 1994. «Nos presentamos 100 para 36 plazas y los dos aprobamos a la vez», afirma el técnico del equipo maño. Fue Bordalás quien llegó antes al fútbol profesional, cuando cogió las riendas del Hércules en segunda división, pero JIM llegó antes a primera, cuando se le dio la oportunidad de entrenar al Levante, al que consiguió meter en Europa League en lo que aún es la mejor temporada de la historia del cuadro granota.

Será el quinto duelo directo entre los dos. Hasta el momento, el balance es ligeramente positivo para el alicantino, que consiguió imponerse a su primo en dos visitas a Cartagonova cuando entrenaba al Elche CF. JIM superó a Bordalás en el Martínez Valero en una ocasión y consiguío un empate a uno en otra con el Cartagena.

Llegan refuerzos

No en forma de fichajes, pero por lo menos Bordalás podrá disponer de más jugadores del primer equipo para este cuarto amistoso que en los tres anteriores. Entre ellos el capitán de la plantilla, José Luis Gayà, que adelantó un día su regreso para ponerse lo más pronto posible a las órdenes del nuevo técnico. El lateral podría debutar. El ‘9’ de Bordalás, Maxi Gómez, también lleva varios días entrenando junto a sus compañeros y también podría tener su primeros minutos de la pretemporada. Quien no se enfundará de momento la elástica blanquinegra (o color torino) será Daniel Wass. El danés sigue en su país, a la espera de recibir la segunda dosis de la vacuna. Se le espera de vuelta en Paterna el sábado, aunque la incertidumbre respecto a su futuro hace dudar sobre su regreso. Con Carlos Soler todavía en los juegos y con la enfermería del club llena, el técnico alicantino no tendrá más remedio que continuar haciendo malabares para confeccionar el desértico centro del campo.