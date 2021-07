Después de cuatro partidos de pretemporada disputados y a poco más de dos semanas para empezar la competición, en el Valencia reina la indefinición. Con el mercado de fichajes parado y el goteo de internacionales, José Bordalás todavía no ha podido ensayar algo parecido a un once titular para el estreno liguero. Y no parece que pueda hacerlo a corto plazo, porque el único titular que queda por regresar es Carlos Soler y el valenciano no es la solución a todas las demarcaciones en las que el entrenador no puede contar con los jugadores con los que le gustaría competir en partido oficial.

Jugadores reconvertidos por la falta de efectivos, futbolistas en la rampa de salida jugando muchos minutos porque no hay nadie más que pueda ocupar su posición y muchos futbolistas del filial teniendo un papel más protagonista de lo que suelen tener a estas alturas de la fase de preparación. Algunos ni tan siquiera fueron llamados para arrancar la pretemporada, pero la situación de una plantilla corta y excesivamente sensible a las bajas les ha dado la opción de promocionar este verano.

Quedan solamente tres partidos antes de enfrentarse al Getafe en la primera jornada y determinadas zonas del campo se asemejan muy poco a lo que el entrenador quiere para su equipo. El doble pivote es el principal reflejo de ello: Hugo Guillamón ha sido el jugador con más minutos en la demarcación de ‘6’ a pesar de que su posición natural es la de defensa central y a su lado el baile de nombres ha sido constante en los cuatro duelos.

Este miércoles fue el juvenil Javi Guerra, pero en la medular el alicantino ha alineado parches como Mouctar Diakhaby, Joseda Menargues o Adri Gómez, que a sus 27 años no puede jugar con el primer equipo y el filial a la vez. Ninguna de las parejas que ha conformado el centro del campo valencianista hasta la fecha se parece remotamente a la que el entrenador tiene en mente para afrontar la temporada.

Pero los problemas no se acaban ahí. En banda diestra Jason Remeseiro es el extremo que más minutos está jugando a pesar de ser un futbolista que ni tan siquiera entra en los planes del técnico y al que el club busca una salida. Tras él son canteranos como Fran Pérez o Diego López quiénes más protagonismo acumulan aunque en principio no van a tener ficha de la primera plantilla. En el perfil opuesto, Denis Cheryshev no tiene siquiera competencia pese a que es un jugador en el mercado.

Necesaria 'Operación Salida'

En ataque Maxi Gómez jugó su primer partido después de las vacaciones y mandó fuera su única ocasión rematando con el hombro un centro lateral, pero sí es el ‘9’ del entrenador, su pareja, no obstante, fue Gonçalo Guedes. El luso también acumula muchos minutos en la demarcación de segundo delantero, a pesar de estar en el epicentro de la ‘Operación Salida’ debido a su alto coste en el Fair Play Financiero. La idea del club no pasa porque esté en la plantilla cuando finalice el mercado, pero en la fase de preparación para la temporada está siendo el jugador con más peso en ataque del equipo.

La situación económica del club le obliga a tomar decisiones en el mercado, agilizar las salidas y acometer algunos refuerzos. Ahora mismo no están llegando ofertas satisfactorias para la entidad y la situación sigue parada mientras avanzan los compromisos con la incertidumbre de no saber con qué jugadores podrá contar Bordalás, que está ensayando con unas piezas que posiblemente no tenga en la jornada cuatro -la primera tras el cierre de la ventana de pases-.