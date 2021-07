El Valencia CF y José Bordalás pueden estar tranquilos con la portería. Junto a la defensa parece que es la única demarcación definida y bien defendida con las piezas de las que dispone el cuerpo técnico. La pretemporada ha servido para confirmar la gran evolución de Cristian Rivero y las buenas impresiones que está dejando Giorgi Mamardashvili en sus primeros partidos en el Valencia. Las lesiones de Cillessen y de Jaume, pese al contratiempo de no poder contar con ellos, han permitido que Rivero y que Mamardashvili hayan tenido minutos de calidad, además de ir haciéndose al equipo para ganar confianza individual y ascendencia sobre la defensa.

Rivero está cumpliendo las expectativas. El canterano ya debutó la pasada temporada en la Copa del Rey. En esa competición Cristian no solo firmó una gran carta de presentación para la mayoría de la afición del Valencia, sino que también enseñó sus grandes condiciones con actuaciones sólidas. Esa fue la primera demostración del potencial que atesora el portero.

Desde entonces Rivero ha crecido como portero y también en peso en el vestuario del Valencia. Frente al Zaragoza, más allá de la derrota, Rivero fue uno de los mejores demostrando que la meta está en buenas manos. No obstante el vestuario estaba decepcionado por la derrota, la única este verano hasta la fecha, por la gran competitividad que transmite Bordalás a los suyos.

Asimismo está muy bien valorado por sus condiciones y por el liderazgo que ya demuestra. De hecho fue renovado a principio del verano y se paró cualquier posible salida. Por ejemplo frente al Zaragoza se le vio darle indicaciones a Diakhaby, Paulista o Gayà, es decir, comienza a mandar sobre la línea defensiva. Rivero sigue evolucionando sobre unas aptitudes claras: dominar el juego aéreo y carácter y personalidad entre los palos.

La irrupción

El verano está teniendo muchas noticias positivas con los jóvenes; Jesús Vázquez, Burlamaqui, Rivero... pero sin lugar a dudas, por su lugar de procedencia, la irrupción es la de Mamardashvili. El meta demuestra un potencial de portero de élite, saber estar sobre la portería y confianza en sus acciones. Junto ha Cristian ambos han protagonizado un buen catálogo de imágenes de grandes intervenciones, más allá del resultado. La idea inicial es que cogiera dinámica de primer equipo durante el verano, pero directamente ha derribado la puerta reclamando un sitio en el equipo.

Cillessen es el portero titular para José Bordalás

Aunque no ha podido completar un inicio de la pretemporada normal, la idea que pasa por la cabeza del entrenador del Valencia CF es la de que Jasper Cillessen sea el portero titular esta temporada. El neerlandés continúa lesionado de un problema muscular y hasta ahora solo ha participado en el primer amistoso contra el Villarreal. Cillessen debe ser la pieza clave de la portería para el equipo de Bordalás y el planteamiento inicial es que continúe en la plantilla. No obstante no se cierra la puerta a una salida en el caso de que llegue una gran ofertas a nivel económico para el club. Así pues Cillessen tendrá una nueva oportunidad de demostrar su valía en Mestalla y superar las temporadas anteriores en las que las lesiones no le han permitido tener una regularidad sostenida de partidos. Por otro lado Cillessen llegó a la pretemporada con el Valencia muy enchufado, y motivado después de la decepción con Frank De Boer tras su decisión de dejarlo fuera de la convocatoria de los Países Bajos para la pasada Eurocopa.