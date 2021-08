Las molestias físicas no remiten en la plantilla del Valencia CF. Desde que arrancó la pretemporada son varios los jugadores que han caído, algunos de ellos sin siquiera llegar a debutar a las órdenes de José Bordalás, y sus procesos de recuperación siguen su curso. Pero la enfermería no se vacía a dos semanas de que arranque la competición y el club no ha emitido comunicados sobre los plazos de ninguno de ellos.

Después de la recuperación de Uros Racic, que anunció en sus redes sociales que estaba listo para competir y dar oxígeno a una centro del campo muy corto de efectivos. En el dique seco siguen futbolistas como Yunus Musah, Jaume Doménech, Jasper Cillessen, Toni Lato, Álex Blanco y Cristiano Piccini, además del centrocampista del filial Koba Lein Koindredi.

La portería fue la primera zona del campo en verse claramente afectada por la plaga de lesiones. Primero fue Jaume el que se tuvo que retirar del entrenamiento previo al partido contra el Atromitos. El guardameta valenciano apuntaba al once titular contra el cuadro heleno, pero unas molestias le obligaron a retirarse y a pesar de que no parecía que fuese a alejarle demasiado tiempo del terreno de juego, anteayer hizo una publicación en sus redes sociales viendo la televisión junto a sus hijos y con un aparato de recuperación en su pierna izquierda junto con el texto: «Sin tiempo que perder para recuperarse». Al día siguiente cayó Jasper Cillessen con dolencias en el gemelo y tampoco ha reaparecido, dejando su sitio a Cristian Rivero y Giorgi Mamardashvili.

Más allá de la de los guardametas, la baja más sensible de la fase de preparación ha sido la de Yunus Musah. El centrocampista norteamericano estaba siendo muy protagonista con Bordalás, jugando en posiciones centradas los dos primeros amistosos y dejando buenas sensaciones. Contra el Atromitos salió en el doble pivote junto a Hugo Guillamón desempeñando el rol de ‘8’ y precisamente en el centro del campo recibió una entrada durísima. En un primer momento se temió una lesión muy seria, pero finalmente tuvo relativa fortuna. Su presencia en el partido contra el Getafe de la primera jornada no está descartada, pero es muy complicada. El jugador realiza con asiduidad publicaciones de su proceso de recuperación en redes sociales.

Por último, jugadores como Lato y Blanco están inéditos y Piccini cayó en el primer encuentro. Todos ellos, según se traslada desde la entidad de Mestalla, siguen aquejando diferentes molestias físicas y continúan sus respectivos planes de recuperación.