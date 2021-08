El máximo accionista del Valencia CF Peter Lim se reunió este viernes con José Bordalás. El propietario y el entrenador mantuvieron una reunión telemática para hablar largo y tendido sobre el equipo en una conversación en la que también participaron el presidente Anil Murthy y el secretario técnico Miguel Ángel Corona.

Peter Lim y Bordalás hablaron por videollamada sobre el proyecto de la temporada 2021/22 y, como no, de la recta final del mercado de fichajes. El máximo accionista y el técnico coincidieron en la necesidad de reforzar el equipo y seguir con la hoja de ruta del club establecida en materia de fichajes teniendo en cuenta las limitaciones económicas que obligan a actuar de manera responsable.

La reunión telemática, que duró alrededor de una hora, fue valorada de forma muy positiva por las dos partes porque hay buena sintonía y voluntad de seguir trabajando en consenso. Tanto Peter Lim como Bordalás comparten el objetivo de crear un Valencia competitivo para afrontar la nueva temporada 2021/22 con las máximas garantías posibles después de las decepciones de los dos últimos años.

Bordalás compartió con Lim la necesidad de reforzar el equipo. El técnico está en contacto diario con Anil y Corona y conoce de primera todos los movimientos que está realizando el club en el mercado para aumentar el nivel de la plantilla dentro de las limitaciones económicas que impiden cualquier tipo de inversión importante.

El entrenador alicantino ya expresó públicamente el miércoles la necesidad que tiene el equipo en reforzar el equipo. «Queda poco para el comienzo del campeonato. Estamos en contacto con el presidente, con Corona... trabajando para que esas necesidades lleguen lo antes posible. Comentamos y hablamos de las necesidades. Tengo el compromiso de que van a llegar las piezas que necesita el equipo. El club y yo sabemos los puestos para afrontar con garantías la temporada». El técnico hizo especial hincapié, también en privado, en la necesidad de reforzar la posición del mediocentro defensivo. El perfil del ‘6’ ahora mismo es la prioridad en el mercado. «Si hablamos de la situación ahora mismo, con jugadores lesionados, con Carlos en los Juegos, que ha llegado a la final... El fichaje de un mediocentro es una necesidad muy importante para el equipo», decía.

El ejemplo Alderete

El ‘modus operandi’ para firmar el ‘6’ volverá a tener al consenso como denominador común. Funcionó con el fichaje de Omar Alderete y esperan que suceda lo mismo con el centrocampista. El club y el cuerpo técnico están muy satisfechos por cómo se desarrolló la operación del paraguayo y, sobre todo, por el rendimiento que está ofreciendo el central desde que se incorporó a la dinámica del equipo en Oliva.

La lista de nombres

El club trabaja con una lista que va desde Mauro Arambarri (cada vez más imposible) y Jefferson Lerma (con una cotización inasumible para el Valencia si no cambian las condiciones) hasta otras vías de bajo coste que, de momento, no se han querido activar. Paralelamente al ‘stopper’, el club trabaja en la contratación de un delantero. Marcos André es la prioridad de Bordalás como adelantó SUPER. No es ningún secreto. Tampoco que el club tiene un acuerdo con el jugador desde hace semanas. El problema es que la negociación abierta entre el Real Valladolid y el Valencia por el futbolista ahora mismo se encuentra enquistada. Una de las circunstancias que han bloqueado la operación, como publicó este periódico, es el porcentaje de una futura venta que se quedará el Valladolid en el caso de que el jugador sea traspasado por el Valencia o a otro equipo posteriormente. Una cantidad que se añadirá a la cifra de entre 4 a 5 millones ‘fijos’ que el Valencia debería abonar en concepto de traspaso.

Todavía sin salidas

El club mantiene la hoja de ruta de dar salida a Gonçalo Guedes y Mouctar Diakhaby siempre y cuando no se malvendan. Lo mismo pasa con Daniel Wass. Bordalás cuenta con el internacional danés y solo saldrá si el Olympique de Marsella aumenta considerablemente su oferta. Algo que aún no ha pasado.