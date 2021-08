Carlos Soler se juega este sábado ante Brasil la oportunidad de conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El centrocampista formado en la Academia VCF ya se ha asegurado la medalla, está viviendo un sueño en Japón y en las horas previas a la gran final ha atendido a VCF MEDIA para compartir sus sensaciones de cara al encuentro.

Medalla asegurada, pero quiere el oro

Espero que me deis la enhorabuena cuando vuelva a Valencia y sea con el oro, ojalá que sea así.

Sabíamos que de puertas hacia fuera llegar a la final era lo que se nos pedía como si fuera sencillo, pero no lo es y hemos tenido lesiones y sanciones en puestos específicos, partidos cada tres días y gestionar eso es complicado. La gente le tiene que dar el valor que tiene porque nosotros se lo damos, estamos en la final y queremos el oro. Queda el último paso, ojalá nos vaya bien y ganemos esa final.

Brasil, un rival exigente en la gran final

Es un partido con el que sueñas desde el principio, una final contra Brasil en los Juegos Olímpicos no se juega todos los días y va a ser muy especial. Vamos a por el oro, que es lo que queremos desde el principio.

Albelda y Angulo, los últimos en lograr medalla

Sabíamos que el torneo no iba a ser sencillo, se dan muchas circunstancias fuera del terreno de juego como el adaptarse aquí, para muchos es como una pretemporada y cuesta coger el ritmo de competición y se está viendo que los partidos son muy igualados. En cuartos y semifinales hemos tenido que disputar la prórroga, pero estamos en la final y ahora hay que disfrutar de ella y ojalá disfrutar de ganarla. Este tipo de torneos tiene la dificultad esa de que un error te deja fuera, es muy complicado y hay que darle el valor que se merece. Ahora estamos en la final y hay que disfrutar de la previa porque llevamos casi cuarenta días de concentración y la cabeza pesa más que las piernas a veces.

El apoyo de su familia y del valencianismo desde la distancia

Es una pena porque si se hubieran dado las circunstancias mi familia tanto mis padres, hermano y tíos habrían venido a verme, pero no se ha podido dar y tenemos que adaptarnos. Llevamos año y medio de pandemia y ojalá vuelva pronto el público a los estadios, que ya vi aficionados en Mestalla el otro día contra el AC Milan en Mestalla y se nota el cariño de nuestra gente, del público y de la familia. Noto ese calor y ese cariño que me empuja hacia lo que estamos consiguiendo y cuando me toca salir a ayudar al equipo, hacerlo lo mejor posible para estar en la final de los Juegos Olímpicos.

Ovación de Mestalla en el Taronja

Había visto por redes sociales el apoyo del público el otro día en Mestalla, muchísimas gracias y que sigan apoyando el sábado. Ojalá que disfrutando de una victoria y de una medalla cuando vuelva.

Participación en los momentos decisivos

Estoy contento. Cualquier jugador va a querer disputar siempre todos los minutos, jugar de titular y marcar dos goles mejor que uno, siempre se quiere más, pero en cuartos y semifinales me ha tocado salir en esos momentos en los que se deciden los partidos y por suerte ha salido bien. He disputado los momentos decisivos en cuartos y semifinales y estoy contento como acabó la cosa y poder pasar a final y poder disfrutar de una final única y que todos disfruten de la final y ganemos y volvamos con el oro.

De la Academia VCF a ser medallista en unos Juegos Olímpicos

De pequeño veía los Juegos Olímpicos y, sobre todo, otros deportes y ahora me tocar disfrutar a mí con la selección española de fútbol y es una alegría enorme porque estar aquí solo pasa una vez en la vida.

Experiencia en la villa olímpica

Estar en la villa olímpica, pese a las medidas, es súper especial. Me hice la foto con Zverev y le di la enhorabuena. Ves a deportistas que son de los mejores del mundo en su modalidad y compartir experiencia con gente de otros deportes es muy bonito. Además, ves a los españoles y les saludas y mola.