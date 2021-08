El Valencia CF de José Bordalás despidió la temporada con una derrota (2-1) ante el Brentford inglés. Un resultado que evidencia que la plantilla necesita refuerzos y que todavía queda mucha faena por hacer antes del inicio de la temporada ante el Getafe.

Sea como sea, una de las notas positivas del encuentro fue el debut goleador de Diego López. El atacante, de 19 años, fue fichado este mismo verano procedente del Barça (Juvenil División de Honor) para el VCF Mestalla y ha completado una buena pretemporada con Bordalás.

No está llamado a tener continuidad (de momento) en el primer equipo, pero sí despidió su pretemporada particular con los 'mayores' a lo grande, con un buen gol en el que exhibió sus facultades: doble regate y disparo. Su gol no fue suficiente, eso sí, para llevarse el triunfo ante el Brentford, que remontaría en la segunda mitad.