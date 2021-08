Diego López se ha convertido en uno de los futbolistas revelación de la pretemporada. El asturiano firmó su primer gol con la camiseta del Valencia CF en el último test veraniego contra el Brentford FC después de un buen desmarque a la espalda, conducir en diagonal hasta la cocina y definir con frialdad ante el portero. Tras el partido dejó sus sensaciones en una breve entrevista con los medios del club:

Cómo ha vivido en el campo su primer gol con el Valencia

He visto que Cristian golpeada en largo a la espalda y que ellos tenían la línea muy adelantada, sabía que Canós no estaba muy pendiente de la defensa, y he aprovechado ese balón a la espalda para cogerla correr y cuando he visto que me iba cara a portería no he dudado en ir hacia ella.

Es un gol especial

Para mí hacer la pretemporada con el primer equipo del Valencia CF es un orgullo. Me siento muy afortunado. Estaré siempre muy agradecido al staff, cuerpo técnico y jugadores que me han acogido tan bien y me han dado esta oportunidad y me siento un privilegiado.

Cuenta sus primeras semanas en el club de Mestalla

Me ha sorprendido mucho porque desde el primer momento me han acogido como uno más, como si me conociesen de siempre tanto los jóvenes como los más veteranos, y como digo me siento un privilegiado.

Balance de la pretemporada

La verdad es que creo que hemos ido de menos a más en pretemporada. Hemos hecho un mes muy bueno en intensidad y juego. Y ahora viene lo importante que es LaLiga, el viernes tenemos la primera cita y esa es la más importante de todas. La afrontamos con muchas ganas y con mucha ilusión.