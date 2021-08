A cuatro días del debut, el mercado del Valencia no se ha movido desde la llegada de Alderete. En ningún sentido. El club, incapaz de encontrar dinero y destino a sus teóricos descartes, sigue con futbolistas que hace un mes no parecían tener sitio y que ahora incluso pueden ser titulares en la primera fecha contra el Getafe. En ese día a día en el que el mercado le ha ido marcando el pulso a Meriton, la peor noticia es que ese discurso de que llegarían futbolistas para dar un salto de calidad al equipo no se ha materializado. En su llegada al club, Bordalás mostró confianza en torno a un posible esfuerzo de la entidad y la llegada de Alderete parecía encajar con lo prometido. Pero después del paraguayo no ha llegado nada, el ‘Fair Play’ aprieta y ese objetivo de mejorar el once y la rotación se ha desvanecido mientras se cuentan los días para el arranque de competición. De fondo el Getafe y los deberes en el mercado. Con Marcos André convencido y deseando llegar a Mestalla, falta el ‘6’ y ese hombre de banda. Y mientras se espera un ‘milagro’ económico que solucione el contexto actual, el equipo ya piensa en los primeros puntos.

sorpresa y decepción Hay formas y formas de salir del Valencia y Guedes ha dado una lección en este verano de 2021. Antes de la Eurocopa su padre lanzó unos dardos que no venían a cuento y que ponían al luso en el disparadero. La intención era hacer caja con él y acudir al mercado con más ‘cash’ pero de momento sigue y su implicación ha sido total. Con Bordalás y con los compañeros. Aterrizó en Paterna, se puso manos a la obra y en los amistosos se le ha visto con hambre. Luego está Wass. El danés aún es una incógnita, solo lleva un entrenamiento y no ha estado a la altura. Que aprenda de otros. Alderete sin vacaciones y Soler directo a Mestalla casi sin pasar por Paterna para medirse al Getafe. Cuestión de actitud.