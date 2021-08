Alessandro Burlamaqui ha sido una de las sensaciones de la pretemporada del primer equipo del Valencia CF.

El peruano, fichado del Juvenil División de Honor del Espanyol para el Mestalla, aportó en el doble pivote y dejó grandes actuaciones. Se habla ya, incluso, de una posible citación para la absoluta de su país tras su exitosa irrupción.

En su país genera mucha ilusión. Tiene solo 19 años y está llamado a ser un futbolista importante en el centro del campo de su combinado nacional. Al respecto se mojó en una entrevista concedida en su país. Si tuviera que elegir, lo haría por Perú. "Tengo que estar agradecido a España; es el país que me ha visto crecer como persona y como futbolista. Y tengo que estar agradecido, pero yo me he comprometido y quiero jugar por Perú", dijo.

Además, Burlamaqui destacó el buen papel de la selección en la última Copa América y destacó el papel de futbolistas de su propia demarcación como Tapia, referente en el Celta de Vigo también en LaLiga.

La situación personal de Burlamaqui

Su fichaje se realizó con vistas al primer equipo en un futuro. De momento se espera que Burlamaqui sume minutos en el filial, si bien si no llega un '6' pueda entrar en las convocatorias de Bordalás para los primeros partidos de LaLiga.

"Sería un sueño debutar en LaLiga como lo fue jugar en Mestalla", manifestó. Y a su vez, el joven hizo balance de su situación personal tras una pretemporada que nunca olvidará.

"Los jugadores del Valencia CF son los mejores. Guedes es un espectáculo de jugador y de persona. Son todos personas muy buenas y buenos profesionales", manifestó.