El Real Madrid estaba a favor del balón de oxígeno que suponía la Superliga para las arcas de los más pudientes, pero ahora se lo niega al resto y presiona para que no llegue. Sin embargo, después de que los miembros de la Comisión Delegada de LaLiga, entre ellos el Levante UD, la aprobasen por unanimidad, para que la esperada lluvia de millones caiga del cielo bastará con que un tercio de la Asamblea General Extraordinaria vote mañana a favor. Es lo que dan por hecho la mayoría de equipos, incluido el Valencia CF, por mucho que en Mestalla sigan a la espera de conocer la letra pequeña.

Además de en los fichajes, las miradas están puestas sobre el Nuevo Mestalla con la esperanza de que el 70 por ciento de los 120 kilos de ayuda previstos sirvan para retomar las obras. Es la voluntad también existente también en Meriton, aunque aún no hay ninguna previsión ni balance al respecto sobre una noticia que está por confirmarse. El paso inmediato, de hecho, será negociar con LaLiga individualmente las condiciones en función de las necesidades, tal y como se reconoce desde ambas partes.

Alumbrando con las luces cortas, nadie discute los beneficios de una lluvia de 2.668 millones en un momento de asfixia y parálisis. Las dudas con las que está presionando el Madrid en connivencia con el Barça vienen con las largas. Ponen en duda las ventajas de préstamos sin intereses a 40 años a cambio de la cesión del 11 por ciento de los derechos de televisión durante medio siglo, además de negocios menores que, según su postura, pueden no compensar en caso de revalorizarse.

La votación sobre el acuerdo con CVC saldrá adelante

La votación de este jueves, secreta y con derecho a abstención, saldrá adelante salvo sorpresa y a pesar del ruido. Javier Tebas da por hecho que no hay marcha atrás. Otra cosa será que usen el dinero disponible, ya que no será vinculante que lo gasten. Pero, sobre todo, la incógnita está en cuál será el recorrido de la demanda del Madrid, que no solo ha anunciado “acciones legales, tanto civiles como penales” contra el propio Tebas y el responsable del fondo CVC, Javier de Jaime Guijarro.

También amenaza con dar los pasos necesarios “para anular y dejar sin efecto los posibles acuerdos que adopte la Asamblea”. No es la primera vez que acude a los tribunales. Ya se opuso en 2015 a la venta centralizada y a las cuentas de la 18/19, pero ambas demandas fueron desestimados y el Juzgado hasta le reprochó su mala fe en perjuicio del resto de clubes.

En un interminable intercambio de comunicados y reproches, LaLiga volvió a acusar ayer al Madrid de presionar a los clubes para que voten en contra. “El método amenazante que desde hace años usa Florentino Pérez en privado lo traslada ahora a lo público. Clubes e instituciones llevamos años soportando sus amenazas. Desde 2015 contra la venta centralizada, las impugnaciones constantes de acuerdos, la Superliga… El Madrid merece más”, tuiteó Tebas.