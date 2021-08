Ante el inminente arranque liguero (viernes desde las 21h frente al Getafe), Uros Racic pasó por las cámaras de VCF Media para analizar su situación. El serbio hizo balance de la pretemporada: de su lesión al inicio de la misma y de la situación del equipo, que tan solo ha perdido dos partidos de los siete que ha disputado este verano.

Relacionadas Wass y Racic empiezan a trabajar con el grupo

Respecto a su lesión, el mediocentro se mostró muy optimista y aseguró que se siente bien y está al 100% para afrontar el choque frente al Getafe. "Me perdí cinco partidos tras dos semanas de baja, pero ahora me encuentro muy bien, he trabajado muy duro la última semana y estoy al nivel del resto del equipo para jugar el viernes".

El internacional serbio se presentó ansioso por comenzar el campeonato y mejorar la imagen ofrecida por el equipo en la pasada campaña. "Llega el momento que estábamos esperando tras un mes trabajando duro. Va ser una temporada muy dura y estamos listos para empezar este viernes y a ver si podemos comenzar con una victoria. Cada día hablamos y todos queremos cambiar muchas cosas y seguro que vamos a conseguir mejorar y tener un buen año", deseó.

Racic destaca el hambre del equipo con José Bordalás al mando

También tuvo palabras para hablar de José Bordalás, nuevo técnico valencianista, "cuando viene nuevo entrenador cada uno tiene sus objetivos, habla con nosotros que cree que tenemos que mejorar y cada día conseguimos mejorar lo que quiere él para conseguir buenos resultados". El nuevo '8' del equipo remarcó que tienen hambre de ganar, e ir más allá del primer partido.

El rival del Valencia en esta primera jornada, el Getafe, será precisamente el ex equipo de su nuevo técnico y un adversario que en las últimas temporadas siempre ha puntuado en Mestalla. "El Getafe es un rival duro que conocemos, pero nuestro míster estaba ahí y conocemos como juegan, nosotros ahora tenemos el mismo entrenador y creo que podemos conseguir más que ellos ahora", apuntó.

Por último, Racic se mostró feliz de poder jugar ante la afición valencianista, a pesar de quesea con un aforo reducido. "Tenemos muchas ganas de jugar este primer partido en casa, habrá 15.000 personas y con ganas de ganar delante de nuestra afición, que siempre crea una atmósfera muy buena y seguro que son nuestro jugador número doce", concluyó.