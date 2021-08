Otro fichaje que parece enrocado es el de Marcos André. El Valencia CF tiene entre sus prioridades el fichaje de un '6', pero también de un atacante. El futbolista del Real Valladolid es el favorito, sin embargo, el club blanquivioleta no ha aceptado ninguna de las ofertas del club blanquinegro.

Alderete es el único futbolista que ha aterrizado en el Valencia mientras Bordalas, como así ha reconocido en rueda de prensa, espera otros refuerzos. Uno de ellos es Marcos André, aunque el técnico ha evitado hablar de manera específica sobre el delantero del Valladolid. El técnico quiere al ariete, el ‘9’ vestir la camiseta del Valencia y ahora lo que falta es el esfuerzo de la entidad. Sobre todo tras reconocer que “esperaba más fichajes”.

"No voy a entrar en detalles que ya he dicho. A todos nos gustaría que hubiesen llegado ya fichajes, pero no ha podido ser. Ahora toca centrarnos en lo que tenemos y pensar que todavía quedan días de mercado.

Bordalás, tranquilo con los fichajes

"Sigo tranquilo y confío en que lleguen. No podemos pensar en otra posibilidad que no sea esta. Sobre Marcos André, espero que me entendáis, no es momento”, ha explicado el técnico.

La realidad es que mientras el Valladolid aprieta por hacerse con sus servicios, el cuerpo técnico se centra en preparar el partido y deja todo en manos del área deportiva. “Pienso en el día a día. No podemos pensar más allá. Yo no puedo responder como técnico. Hay personas que tienen otra responsabilidad. La mía es entrenar”, explicó.