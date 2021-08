Avanza el mercado de fichajes y con él la necesidad del Valencia CF de fichar un '6'. Bordalás pidió en la rueda de prensa previa al debut liguero refuerzos y el área deportiva del equipo sigue trabanajdo para, tras el OK de Lim, cerrar incorporaciones.

El club continúa trabajando intensamente en el mercado para encontrar alternativas de garantías. En ese ramillete de opciones ha ganado enteros en las últimas horas Trevoh Chalobah. La prioridad sigue siendo Arambarri, pero el Valencia ha intentado activar la vía del futbolista del Chelsea. El jugador, de 22 años, es una carta interesante a nivel deportivo. Chalobah puede jugar tanto en la posición de pivote como en el centro de la defensa. Ayer fue titular contra el Villarreal en la final de la Supercopa de Europa en una defensa de tres como central derecho.

Chalobah fue uno de los más destacados del equipo de Tuchel en cuanto a nota estadística en su debut con el Chelsea con un 7'5 según el portal SofaScore.

Una cesión para Chalobah en Mestalla

Nizaar Kinzella, corresponsal del cuadro londinense para Goal publicó tras la cita que todo estaba "pactado". "Se ha reunido con Tuchel antes del partido y ha acordado con el técnico que jugará el máximo tiempo posible como cartel de cara a la cesión con el Valencia CF", indica esta fuente.

Dicho medio, a su vez, informa de la intención del Chelsea, que no planea vender al joven futbolista sino darle los minutos que no tendrá en la Premier League. Con claros y oscuros, su partido terminó siendo bueno y estuvo impecable en el tramo final del encuentro ante el Submarino.