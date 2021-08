La travesía de este nuevo Valencia CF de José Bordalás por LaLiga arranca este viernes a las 21:00 en Mestalla. El destino ha querido que el primer rival del cuadro valencianista sea el Getafe CF, exequipo del técnico alicantino. La puesta de largo oficial del cuadro blanquinegro será con decisiones importantes que tomar. La principal está en la portería. Bordalás debe tomar una decisión sobre cuál será su primer portero titular esta temporada.

Relacionadas Con un ojo en LaLiga y otro en el Chelsea

Todo hacía indicar que Jasper Cillessen es el portero de confianza del alicantino, pero el holandés solo pudo disputar un partido de pretemporada, el primero ante el Villarreal, por una lesión que se ha ido alargando. Jaume no ha podido disputar ningún minuto en la pretemporada. Mamardashvili y Cristian Rivero han sido los encargados de defender el arco este verano y lo han hecho a un gran nivel, tanto que el georgiano parece haberse erigido como la opción principal a ocupar la portería de Mestalla mientras dure la ausencia de Cillessen. No obstante, el portero ex del Barça aprieta para llegar y estar disponible para el viernes. José Bordalás, en la rueda de prensa de hoy previa al partido ante el conjunto azulón, no ha descartado la presencia del holandés en el once titular de mañana, a pesar de que hoy no ha entrenado con sus compañeros. "Cillessen está mucho mejor. Nos queda una sesión de entrenamiento y mañana veremos en qué situación está de cara al partido contra el Getafe CF", ha dicho el técnico.

Y mientras Bordalás le da vueltas a la cabeza, la afición del Valencia lo tiene claro: Mamardashvili debe ser el portero titular. En una encuesta realizada en la web de Superdeporte, se preguntaba cuál sería el portero titular de la afición ante el Getafe. Las tres opciones eran Cristian Rivero, Giorgi Mamardashvili y Jasper Cillessen. Los usuarios dejaron clara su postura: con el 81 por ciento de los votos. el gigante georgiano es el favorito de los aficionados. En segunda posición aparece el internacional holandés con el trece por ciento de los votos. Y en último lugar, con apenas el seis por ciento de los votos, Cristian Rivero.

Te puede interesar: Valencia CF Valencia y Levante podrán inscribir a sus jugadores para el inicio de Liga

Fuera de esta ecuación, al menos durante la primera jornada de liga, está Jaume Doménech. El portero de Almenara fue titular en trece partidos de liga la temporada pasada, pero aún no está recuperado y continúa haciendo trabajo al margen durante los entrenamientos.

Tras la irrupción de Mamardashvili, el club de Mestalla afronta este inicio de competición con cuatro porteros para tres puestos en el primer equipo.