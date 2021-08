Un día especial para Carlos Soler, coronado con el gol de la victoria. El canterano del Valencia CF estrenaba el ‘10’ en Mestalla después de haber sido homenajeado por su plata olímpica histórica con la Selección y puso un broche de oro con su gol de penalti para lograr los tres puntos.

- Primera victoria en Mestalla:

“Nada más empezar el partido nos quedamos con uno menos. La jugada tendría que verla, pero si ha sacado roja será roja. Esto nos ha condicionado totalmente, jugar con uno menos tanto tiempo acabas en los minutos finales muy desgastado. Por suerte hemos tenido las ganas y el coraje para provocar el penalti, hacer el gol y ponernos por delante. Seguro que durante el año si nos ponemos por delante será difícil que nos hagan gol”

-Galones en el equipo tras la plata olímpica:

“Es lo que todo jugador quiere y lo que he querido desde que era pequeño. Son años en el equipo de mi vida, venía de conseguir una plata con la Selección, algo que es histórico y muy bonito también para mí. Ahora sacar los tres puntos como lo hemos conseguido con la afición otra vez aquí, la gente se nota muchísimo su calor y como aprietan. Son un jugador más. Ojalá puedan seguir viniendo, vuelva el fútbol de verdad y pase la pandemia”

- Plan Bordalás

“Quizá no todo ha funcionado. En el minuto 1 nos hemos quedado con uno menos. Desde aquí animo a Hugo que es un chico joven que acaba de empezar, de estas cosas se aprenden. A mi también me expulsaron el primer año en Mestalla. Que no se preocupe. Somos un equipo aguerrido. Es un entrenador que se sabe cómo es y cómo quiere que trabajen sus equipos. Hemos estado unidos juntos, te han hecho ocasiones al final pero hemos sacado tres puntos importantes”

- Mamardashvili

“No lo conozco mucho porque llevo cuatro días con el equipo. Había visto algún partido de pretemporada porque hablaban muy bien de él y si está ahí es por que se lo merece y ha estado muy bien”