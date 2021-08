13·08·2021 23:36

CÓMO LO HA VIVIDO DESDE LA BANQUILLO

"Si he sufrido mucho, porque ha sido un partido de mucho sufrimiento al estar con uno menos. En momentos estábamos sometidos y necesitábamos ese ultimo aliento que la afición nos ha dado y que le ha dado fuerza al equipo para trabajar y seguir sufriendo hasta el final para los3 puntos. Lo que yo sufra… he disfrutado porque he visto pequeñas señas de identidad que queremos para el equipo y hoy las ha mostrado. Estoy muy muy contento".