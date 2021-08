Kang In Lee llega este lunes a Valencia y se pondrá a entrenarse a las órdenes de José Bordalás en cuanto el protoclo anticovid se lo permita, ya que al llegar procedente de Corea la normativa médica no es la misma que para el resto de futbolistas que han llegado tras pasar su periodo vacacional en otros países. La delegación olímpica de fútbol de Corea tuvo que regresar obligatoriamente de forma unificada a su país tras su eliminación en los Juegos Olímpicos de Tokio y el jugador, por imperativo legal, estaba obligado a permanecer 14 días en cuarentena tras su llegada a Seúl, pero tanto la parte del futbolista como la del club iniciaron la gestión burocrática para que pudiese regresar antes acortando los plazos algo que finalmente se ha conseguido aunque sea al menos mínimamente.

El jugador regresa por tanto a Valencia tras pasar ya un periodo de cuarentena recluido en una vivienda de Seúl y aterriza sin tener claro todavía su futuro. Kang In a día de hoy es jugador del Valencia CF al menos hasta el próximo 30 de junio. El pasado mes de enero, durante las negociaciones para su renovación, el jugador trasladó al club que no renovaba y que intentaría buscar una salida en el mercado que fuese satisfactoria. Ahora quedan todavía 15 días de mercado, pero si no aparece esa posibilidad de salida al jugador le queda un año de contrato que está dispuesto a cumplir. Su situación se asemeja a la de algún otro futbolista de la plantilla, aunque hay una diferencia sustancial.

Un caso especial

Condicionada por la circunstancia inevitable de ocupar plaza de extracomunitario junto a Maxi Rodríguez y Omar Alderete, su posible salida -que el club necesitaría para poder hacerle sitio por ejemplo a Marcos André, con pasaporte brasileño- ahora mismo está parada y no hay posible vuelta atrás en lo referente a su continuidad. El club también retiró su última oferta de renovación posteriormente y respecto a una posible salida, no hay nada. Es cierto que el futbolista en el caso de salir preferiría un destino en España, pero de momento no hay nada. Todo apunta a que la resolución tan solo puede ser esperar a que llegue esa oferta o en última instancia rescindir, puesto que aunque el club ha intentado incluirle en algunas operaciones este verano, obviamente sin el OK del futbolista no hay salida posible.

Todo apunta que podría ser a partir de mañana martes o el miércoles cuando se le vea sobre el césped de la ciudad deportiva de Paterna.

Jason, Sobrino, Vallejo y Cheryshev

El club, al igual que en el caso de Kang In, también está buscando salida para al menos tres futbolistas de los que ahora mismo hay en la primera plantilla -como a otros que todavía no tienen dorsal de primer equipo-. En los casos de Jason Remeseiro, Rubén Sobrino, Manu Vallejo e incluso Denis Cheryshev (recordemos que fue titular y que fue el jugador que forzó el penalti del triunfo ante el Getafe en el debut liguero) la entidad cree que lo más conveniente es que no estén en plantilla en el mes de septiembre. Eso permitiría aligerar la masa salarial y sus demarcaciones se consideran cubiertas, pero obviamente todos tienen contrato en vigor. Sus casos son distintos a los de otros futbolistas como Guedes o Diakhaby con los que el club dice contar ahora, pero a los que está dispuesto a vender si llega una oferta que interese de verdad.