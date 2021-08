No tengo ninguna duda de que acabarán llegando los fichajes. No podemos dejarnos llevar por la victoria. Todos sabemos que hace falta reforzar el equipo». Directo y conciso, Bordalás evitó que los árboles impidieran ver el bosque tras el subidón de los tres primeros puntos contra el Getafe. Quedan dos semanas escasas de mercado y desde Mestalla se recoge el guante. Ha llegado el momento de concretar gestiones. Así que con la luz verde al dinero de LaLiga Impulso, los próximos días se antojan claves para el inicio de un efecto dominó en el mercado, bien en lo que se refiere a la reactivación de los traspasos como en especial de las cesiones como moneda de cambio.

Bordalás no se cortó a la hora de hablar de nombres propios. Una vez más dejó claro lo que opina de Arambarri. Es su gran deseo y no lo esconde, y eso a pesar de que el Valencia lleva muchas semanas tratando de apartarlo del foco por su estrategia de cara al Getafe. Se mantiene la idea de una guerra de desgaste hasta el final. Lo que se desliza es que si hay que hacer un esfuerzo, será por él, lo cual es compatible con mantener calientes otras alternativas.

La principal es la de Lerma, cuya simple cesión económicamente se dispara. A partir de ahí, del disco duro de Corona van brotando alternativas de medio y bajo coste. Hay contactos y reuniones con representantes, aunque desde Mestalla se niegan negociaciones abiertas, sin ir más lejos por Chalobah. Al mismo tiempo tampoco coge vuelo Gabriel Pires, la alternativa del ex del Leganés, ahora en el Benfica.

Prioridades para el Valencia CF

En la delantera, pese a los rumores sobre otras opciones, todos los caminos llevan a Marcos André. Con el jugador está todo acordado, pero el éxito de la operación depende del tira y afloja con el Valladolid. Ambos clubes llevan días tratando de cuadrar los pormenores más los porcentajes a futuro. El mensaje de nuevo de Bordalás no dejó lugar a dudas: «Nos puede ayudar mucho, aunque de momento no podemos hacer público nada». Ayer, contra el Las Palmas, Pacheta lo alineó de titular y el delantero respondió con un gol en el empate a uno de su equipo. Los pucelanos contaron en el once con todos los jugadores que están en la rampa de salida o haciendo fuerza para salir. Además, André fue la imagen con la que los pucelanos anunciaron el once.

Sean Arambarri y Marcos André o los siguientes en la lista, lo que está claro es que el centrocampista y el delantero son las prioridades. Después, en función de entradas y salidas, sigue sobre la mesa la opción del extremo, demarcación en la que también se cojea y que ha llevado a Bordalás a alinear a futbolistas que en principio tampoco contaban. A principios de verano una de las primeras consultas fue por Kenedy. Llegar a una tercera incorporación dependerá de la caja que pueda hacerse con las salidas de transferibles y descartes.