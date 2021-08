El futuro de Gonçalo Guedes sigue en el aire a falta de dos semanas para que finalice el plazo de fichajes. El nombre del internacional portugués sigue sonando fuerte en el mercado. El Valencia, mientras tanto, está tranquilo y sigue fiel a su hoja de ruta consensuada entre la propiedad y el técnico José Bordalás. Según ha podido confirmar este periódico, el club ha rechazado en los últimos días una oferta por escrito de más de 20 millones de euros entre el fijo y los variables.

El plan del Valencia con Guedes sigue firme: el club no está dispuesto a malvender al jugador. Solo escucharía una oferta en la caso de que superara los 30-35 millones de euros entre fijos y variables. Todo lo que esté por debajo será rechazado como ha sido la tónica habitual durante el verano.

Desde Portugal se habla de una nueva ofensiva del Wolverhampton de 25 millones de euros. El Valencia, a día de hoy, no tiene ningún tipo de constancia de la segunda propuesta de los Wolves. La oferta no ha llegado y, visto lo visto, tiene pocas posibilidades de prosperar porque no se ajusta a las cantidades económicas que exige la entidad de Mestalla.

Bordalás cuenta con Guedes y asume que solo lo perderá si llega una oferta por encima de los 30-35 millones. El técnico está muy satisfecho con la actitud y el rendimiento que está mostrando el jugador tanto en los entrenamientos como en el primer partido de LaLiga contra el Getafe en Mestalla en su posición de segundo delantero. O algún equipo pone mucho dinero por Guedes o el '7' se queda al menos otra temporada. El Valencia no ha dejado claro.