Jasper Cillessen o Giorgi Mamardashvili. Es la principal duda que sobrevuela en la mente de los valencianistas de cara al partido de mañana en Granada. José Bordalás no ha querido desvelar su elección en la rueda de prensa previa: "No suelo decir el once antes de que lo sepan los protagonistas. Giorgi estuvo francamente bien y Cillessen es un grandísimo portero".

El meta neerlandés es el titular para el técnico alicantino desde que aterrizó en Valencia, pero la soberbia actuación del georgiano contra el Getafe abre el debate. Esto hace que la decisión de optar por uno u otro sea mucho más difícil que hace unas semanas, cuando la titularidad de Cillessen estaba clara por el hecho de ser la apuesta del entrenador.

Sobre Jaume Doménech, por último, Bordalás ha manifestado que es el único de los cuatro que no está disponible y que en este momento se encuentra ya en el periodo de readaptación tras superar su lesión.