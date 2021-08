Pacheta ha hablado para los micrófonos de Movistar justo ante del partido ante el Zaragoza y el técnico del Valladolid, al ser consultado por la ausencia de Marcos André y su posible fichaje por el Valencia CF, ha asegurado que: "Dije el primer día que van a jugar todos los jugadores que estén comprometidos y todo aquel que tenga la cabeza aquí". A la siguiente pregunta del periodista que ha sido "¿Y Marcos André no tiene la cabeza aquí?", el técnico, visiblemente molesto ha respondido: "Quiero seguir hablando del Zaragoza y del Real Valladolid...".

Pacheta, sobre Marcos André: ''Van a jugar todos los jugadores que estén comprometidos y todo aquel que tenga la cabeza aquí''. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TUhK3z0iLP — #Vamos de Movistar+ (@vamos) 20 de agosto de 2021

La situación se resume en que el delantero, tras la reunión que ha tenido lugar este viernes por la mañana, ha trasladado a la entidad y al propio técnico que consideraba lo más lógico no participar en el encuentro con la negociación abierta entre clubes y el técnico no ha dudado, pese a que en el partido del debut él fue el goleador del Valladolid. El futbolista ha llegado al campo con sus compañeros, pero no ha entrado en la convocatoria.

Las cifras de la operación Marcos André: Valencia CF y Valladolid pendientes

Las negociaciones, tras plantarse el Valencia en su última oferta de 8 millones fijos, giran ahora alrededor de las variables (porcentaje de un futuro traspaso ya que cabe recordar que la propiedad del futbolista está compartida) y la intención del jugador es que pueda cerrarse a lo largo de este fin de semana para poder estar el lunes en València.