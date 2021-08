Robert Moreno, nuevo entrenador del Granada CF y que debuta como local en el banquillo nazarí, compareció ante los medios de comunicación locales para tratar todos los aspectos referentes a la previa del choque entre su equipo y el Valencia CF, del que destacó su intensidad.

"Del Valencia vi un equipo con una intensidad altísima. Los equipos que entrena Bordalás presionan bien, consiguen meterte en tu campo y que se juegue poco para intentar aprovechar las ocasiones… Es un técnico de éxito y tengo una buena opinión sobre él", explicó el catalán sobre el estilo futbolístico de su homólogo alicantino.

Preguntado por la dureza que pueden tener los equipos entrenados por Bordalás, el técnico granadista no criticó su forma de jugar, todo lo contrario: "El fútbol es un deporte de contacto. La voluntad del futbolista no es hacer daño. Cuando la intensidad es alta, lo que hay que centrarse es en hacer bien las cosas... en competir dentro de los límites que marca el reglamento".

Moreno también reflexionó acerca de cuáles pueden ser las claves para superar al Valencia: "Queremos igualar la intensidad y generar ocasiones. Bordalás construye equipos intensos y te generan problemas si no puedes igualarlo. Lo hemos analizado a partir de lo que hacía en Getafe, porque en el Valencia solo tenemos unos segundos jugando once contra once. También hay jugadores en nuestra plantilla que lo conocen".

Por último, no quiso hablar sobre el supuesto interés de su equipo en contratar a Kang In Lee: "No es un futbolista mío, no voy a decir nada".