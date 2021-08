Kang In Lee se resiste a marcharse del Valencia. El coreano, que a comienzos de verano tenía claro que iba a ser complicado incluso volver a la ciudad después de participar en los Juegos Olímpicos, ha rechazado hasta cuatro ofertas este verano y dificulta ahora mismo la hoja de ruta marcada en este mercado de fichajes.

El futbolista, que además es extracomunitario, podría dejar un dinero en caja que de momento no ha llegado y la realidad es que mientras el club está tratando de cerrar a Marcos André y avanza en otras operaciones, su continuidad en el día a día complica ese camino marcado.

El equipo necesita fichajes sí o sí. Se ha visto en una segunda jornada en la que es evidente la falta de calidad en el once pero también en el banquillo. Bordalás ha tardado hasta 77 minutos en hacer el primer cambio en el que ha entrado al campo Manu Vallejo y eso evidencia que el entrenador necesita nombres nuevos. En la delantera también ha quedado claro con los problemas que ha tenido Maxi y por eso Marcos André es el objetivo prioritario. En cualquier caso, la operación salida sigue siendo necesaria. Es fundamental lograr vender futbolistas y dar salida a esos descartes con los que el técnico no cuenta a partir del 1 de septiembre. Y entre esas operaciones está Kang In Lee.

Club y futbolistas, de acuerdo en separar caminos

El club y el propio futbolista estaban de acuerdo a comienzos de verano en separar los caminos. De hecho, en la hoja de ruta del futbolista estaba incluso no pasar por València. Pero terminaron los Juegos Olímpicos y al jugador le ha tocado volver a la dinámica del equipo. Eso sí, a pesar de que su continuidad, salvo sorpresa, está descartada, el coreano ha rechazado cuatro ofertas y quiere decidir su destino. Consciente de que los días pasan y no abandona el club, el futbolista quiere aprovechar esa necesidad para salir incluso gratis. Eso tensa la cuerda, ya que el internacional quiere elegir su destino sí o sí. Y todo eso a diez días del cierre de mercado.