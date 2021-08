La situación de Kang In con el Valencia CF roza el límite. El futbolista sabe que no cuenta y que el club pretende su salida. Por dos motivos: se negó a renovar y acaba contrato en 2022 y porque es extracomunitario y si no sale no pueden llegar jugadores como Marcos André.

Pero el coreano no está dispuesto a salir a cualquier proyecto. SUPER avanzó este sábado que ya ha rechazado cuatro equipos y que, sabiendo la necesidad que tiene el club con su salida, está tensando la cuerda hasta el punto de aprovecharse de la situación para pedir la carta de libertad y salir gratis.

Lo que tiene claro es que tiene contrato una temporada más con el club y que quiere elegir su destino sí o sí. Y de momento, la cuenta atrás para el cierre del mercado ya está activa. ¿Tú que harías con el jugador?