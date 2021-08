A falta del más que necesario fichaje para la demarcación de ‘6’, Uros Racic dio un paso al frente a nivel defensivo contra el Granada CF el pasado sábado. El serbio cuajó una muy buena actuación como centrocampista destructor, sobresaliendo en los duelos en la medular y posibilitando al equipo salir en velocidad al ataque.

La doble ruleta que realizó en el centro del campo acaparó todos los focos por su plasticidad, pero el futbolista de Kraljevo aportó un plus en el trabajo menos visible. Sus guarismos defensivos hablan por sí solos: fue el jugador del Valencia con más duelos ganados en el suelo junto a José Luis Gayà con siete exitosos en once disputas, el segundo con más duelos aéreos ganando cinco de siete, el que más intercepciones realizó con dos, solamente fue regateado una vez y fue el que más faltas cometió con tres.

Racic abarcó mucho espacio en el centro del campo y fue clave a la hora de robar. Intenso para saltar a la presión, bien colocado e intuitivo para cortar pases del rival. Especialmente importante fue en el mejor tramo del Valencia en la primera parte, ya que sus recuperaciones permitieron al equipo correr hacia adelante contra un Granada al que le tocó replegar a toda prisa. Junto a Daniel Wass, ambos ofrecieron unas prestaciones más que aceptables en la recuperación de balón. El danés también completó un encuentro con meritorios robos, sobre todo durante la primera parte.

El serbio no es un pivote puro, de hecho en un hipotético trivote no ocuparía el vértice bajo en condiciones normales, sino más bien una posición de interior ‘box to box’ pisando las áreas y amenazando con su golpeo exterior. Incluso en el doble pivote podría desplegar todo su potencial llegador escudado por un centrocampista más posicional.

Lo que sí es el ‘8’ balcánico es un buen duelista, algo clave dentro del libreto de José Bordalás, que da mucha importancia a que sus jugadores se lleven los envites en el uno contra uno con el balón dividido. Y las buenas sensaciones en el apartado defensivo que Racic está dejando en este inicio de pretemporada, sumadas a las dificultades que está encontrando la entidad de Mestalla para traerle a Bordalás el '6' que tanto desea, pueden provocar que el míster lo recicle como medio centro defensivo, una posición que, ahora mismo, está prácticamente huérfana. No hay que olvidar que Hugo Guillamón tampoco es un pivote al uso, pues durante su corta carrera como futbolista se ha desarrollado como defensa central.

Urgen fichajes

Más allá de que Uros Racic o Hugo Guillamón puedan hacer las veces de ‘6’ puro, el centro del campo sigue cogido con pinzas y es muy sensible a las bajas. La plantilla no cuenta con un pivote posicional con un importante bagaje en la élite y a ocho días para el cierre de mercado, el fondo de armario está compuesto por futbolistas con ficha ‘B’ como Koba Koindredi, Vicente Esquerdo o Alessandro Burlamaqui. La posibilidad de encontrar a un pivote en el mercado se ha convertido en todo una odisea. El gran deseado por el técnico alicantino siempre ha sido Arambarri.

Además, en varias ocasiones en rueda de prensa, no ha querido descartar aún su incorporación, pero la realidad es que es una operación difícil de abordar ahora mismo para el área deportiva de Mestalla. El resto de nombres que han ido surgiendo a lo largo del mercado como alternativas han dejado de sonar con fuerza y ahora el club está más centrado en operaciones que refuerzan otras posiciones.