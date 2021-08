El máximo accionista del Valencia CF Peter Lim ha mantenido una reunión telemática con Anil Murthy para ponerse al día de los últimos movimientos en materia de fichajes y preparar la recta final del mercado. Posteriormente, el secretario técnico Miguel Ángel Corona se han reunido con el presidente en las oficinas del club. Solo quedan 9 días para que finalice el plazo de fichajes y el Valencia afronta el tramo final del mercado de forma peligrosa con muchos frentes abiertos.

MARCOS ANDRÉ El Valencia es optimista con el fichaje del delantero del Real Valladolid. El club espera el OK de Ronaldo Nazario para llegar a un acuerdo esta semana. El Valencia ha comunicado de forma oficial al Valladolid y al agente del jugador que la última oferta es y será de 8 millones de euros. En esa misma reunión del viernes por la mañana el club le trasladó al agente que el delantero tenía que forzar y pedir su salida al club pucelano. Y así fue. El brasileño dio un paso adelante esta misma tarde (no fue convocado contra el Zaragoza). Pacheta asume su adiós. La voluntad de Bordalás es contar con él incluso el viernes contra el Alavés, aunque ahora mismo parece muy difícil. La alternativa a André, Willian José, muy cerca del Betis.

CASO KANG IN El problema es que ahora mismo el fichaje de Marcos André no es posible. Las dos operaciones van ligadas. El club necesita liberar la plaza de extracomunitario del surcoreano para incorporar al delantero. Kang In ha rechazado las ofertas del Granada y el Sporting de Braga. Su "no" al Mónaco no es definitivo. El club francés de momento plantea una cesión al fútbol belga que no convence deportivamente al futbolista. Problema. Tiene derecho a elegir su futuro.

KEITA BALDÉ. El senegalés del Mónaco interesa al Valencia. De ahí las negociaciones abiertas entre los dos clubes. La alta ficha del jugador es un escollo importante. No es prioridad en la hoja de ruta del club, pero encaja en el perfil de jugador de banda y segundo delantero. Todas las piezas del puzzle encajan. Tanto por el interés del Mónaco por sacarlo, la necesidad del Valencia en firmarlo y el propio deseo del jugador, que ya dio el OK en otra temporada.

EL MEDIOCENTRO El '6' es clave y de momento no hay. Hugo Guillamón y Uros Racic han sido los encargado de asumir la responsabilidad en las dos primeras jornadas. Es el fichaje más importante para el equipo y el más difícil. Bordalás suspira por el mediocentro del Getafe Mauro Arambarri en una operación que cada vez resulta más imposible.

OPCIÓN CALLERI El delantero quiere llegar al Valencia, el club de Mestalla ya ha alcanzado un acuerdo con Maldonado, su propietario, y el propio futbolista argentino, pero no es una opción prioritaria para el ataque. Solo se contempla su llegada en caso de que en los próximas días salgan Rubén Sobrino o Manu Vallejo.

El LATERAL DERECHO Cristiano Piccini se lesionó en el primer amistoso de la pretemporada y genera dudas como es lógico por su inactividad durante los dos últimos años. El club sigue muy atento al mercado al mercado de los laterales derechos como alternativa defensiva al titular Thierry Correia.

SALIDAS El mercado está abierto. Bordalás asume que esto es fútbol y que una oferta importante por algún jugador puede acabar con la salida de algún futbolista como, por ejemplo, Gonçalo Guedes. "No estamos pensando en la posibilidad de que se marche algún jugador de aquí al cierre de mercado, pero si llega una oferta por algún jugador que es interesante para el club por lo económico, pues esto es cómo funciona el fútbol y el mercado, pero ahora no tengo noticia de que vaya a salir ningún jugador". Atentos a una última ofensiva del OM por Daniel Wass. El club no está dispuesto a malvender. Ha quedado demostrado. Por Guedes, se rechazaron ofertas de Villarreal y Sevilla que rondaban los 20 millones. Solo se contempla su venta si llega una oferta de 30-35 millones.