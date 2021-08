El tiempo dirá si vale lo que al final ha costado, pero era el delantero que quería Bordalás, así que bienvenido sea un traspaso dos años después. Con Marcos André, del que nadie que sepa de fútbol habla mal, es cierto que no se resuelve del todo el rompecabezas de la planificación deportiva, pero también lo es que falta una pieza menos. Quedan más fichajes por cerrar y sobre todo resolver la salida de Kang In, de quien no se sabe el destino ni si lo tendrá antes de este viernes. Lo que está claro es que no queda otra que un desenlace amistoso por las dos partes. El peaje de la temporada pasada es una losa enorme pero el Valencia, pese a los errores que también ha cometido en la actual, no había estado desde hace mucho tan cerca como ahora de empezar a ver la luz poniendo a disposición de su entrenador una plantilla en la que, además de traer al central y al nueve que quería el entrenador, tampoco se ha malvendido a nadie, sobre todo a Guedes. A falta de seis días de mercado, el club está obligadísimo a no hacer el canelo ni a un cierre en falso.

La ayuda de LaLiga

El dinero del fondo CVC no es la panacea pero sí una ayuda importante para ampliar el margen salarial y encajar fichajes sin ventas, por más que aun así se siga yendo a pérdidas con la plantilla deportiva. Todo el mundo sabe ya, sin embargo, que lo esencial no está en invertirlo en jugadores sino en mejorar las infraestructuras, una oportunidad que ni pintada para terminar el estadio. El día de exigir con luz y taquígrafos ver los planes será cuando allá por octubre llegue el primer pago y estén claros los detalles de una operación con la que clubes como el Valencia se han encontrado de la noche a la mañana. Hasta entonces, marcaje al hombre y vigilancia, como hasta ahora, pero sin pasarse de frenada en lo que no toca.