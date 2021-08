El Valencia CF se enfrenta a la tercera jornada de Liga este viernes contra el Deportivo Alavés. Sin embargo la previa del partido está marcada por el cierre del mercado del próximo martes 31. El club sigue abierto a entradas y salidas, sobre todo, el fichaje de Foulquier y la marcha de Kang In en estos momentos. Pero, ¿qué queda por hacer?

Bordalás no ha desperdiciado la oportunidad en sala de prensa para explicar cómo ve los movimientos del club de aquí hasta esa fecha límite: “Estamos inmersos en el mercado, en si puede haber alguna incorporación o salida y no podemos dar pistas porque estamos en contacto con diferentes opciones y dar pistas no sería bueno para el club por tema de negociaciones. Más o menos se sabe. Estamos abiertos y vamos a equilibrar más la plantilla porque queremos tener alternativas para competir a un gran nivel”