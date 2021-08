12:26

OBJETIVO

"Nuestro objetivo es el partido de mañana. Esa es la idea y es la formad e trabajar que he tenido como técnico. No podemos ponernos objetivos a medio y largo plazo. El fútbol es hoy. No pensamos en lo que ya hemos jugado ahora hay que pensar en el próximo compromiso. Va a ser un partido de mucha exigencia ante un equipo que no ha sumado aún ningún punto".