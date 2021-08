El Valencia CF ya tiene en su plantilla al fichaje ‘estrella’ del verano 2021. Marcos André se convirtió ayer en nuevo jugador valencianista después de semanas de espera y de tira y afloja con el Real Valladolid. El brasileño es la apuesta de José Bordalás para darle un salto de nivel al equipo dentro de las prioridades que se habían marcado al inicio del mercado. El deseo del entrenador alicantino era la llegada de Mauro Arambarri, pero ante las dificultades para hacer frente a las pretensiones del Getafe, Bordalás dio un golpe de timón definitivo. El fichaje debía ser Marcos André.

El club ha hecho un esfuerzo considerable para hacerse con el fichaje de Marcos André. No obstante y aunque en algún momento pudo dar la sensación de que la operación se rompía el jugador no dudó en ningún caso: «Estoy muy contento, ha merecido porque tenía muchas ganas de llegar. No he temido por mi fichaje. Se ha hecho un poco largo».

Fundamental Bordalás

De nuevo Bordalás ha sido clave para llevar a buen puerto el fichaje. El propio jugador reconoció a su llegada que había hablado con el técnico antes de lanzarse a marcharse a Mestalla.

Bordalás cambió el objetivo de Arambarri para apostarlo todo a la llegada de Marcos André. Esto propició que otras opciones como la de Jefferson Lerma se cayeran, al tratarse de un futbolista extracomunitario. El club atendió las demandas del técnico y ha trabajado para cerrar el fichaje de Marcos André.

Bordalás es consciente de lo que puede darle el ‘9’ brasileño. El entrenador alicantino siempre ha necesitado pelea, lucha, presión y olfato para hacer las cosas práctica en ataque. Con él y con Maxi dispone de dos arietes de empuje que grosso modo recuerdan a piezas que ya tuvo el técnico como Jorge Molina, Jaime Mata o Ángel durante su etapa en el Getafe.

Operación de desgaste

El Valladolid tampoco ha puesto las cosas fáciles durante el verano, incluso llegando a deslizar que se rompían las negociaciones entre ambos clubes en algún momento del mercado.

En el primer momento el Valencia arrancó con una oferta de 4 millones de euros para hacerse con el atacante. Sin embargo el Valladolid siempre estuvo cerca de los 10 millones. Con el paso del tiempo la entidad blanquivioleta también rebajó sus condiciones de venta.

El Valencia siempre se mantuvo expectante para atacar a su presa en el mejor momento y cumplir los deseos de Bordalás con un fichaje estratégico tras dejar a un lado la prioridad del mediocentro. En los últimos días el desbloqueo llegó con el acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC que repercutiría en las arcas de los clubes, dándoles una mayor maniobrabilidad para fichar. Eso y que el Valladolid también dejó de estar enrocado en su postura. Finalmente el acuerdo se ha cerrado, tras una larga espera para todas las partes ya que Marcos André llegó a debutar y marcar en Liga, por unos 8’5 millones además de un porcentaje de un futuro traspaso.