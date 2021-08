El técnico del Valencia CF José Bordalás ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido del viernes (22:15) contra el Alavés en Mestalla. El técnico ha reconocido que confía en que se pueda inscribir a Marcos André y ha asegurado que el club sigue trabajando para fichar: "Todavía estamos dentro del plazo y el club sigue trabajando con la hoja de ruta que teníamos desde el principio para completar y equilibrar la plantilla. Estamos abiertos y vamos a equilibrar más la plantilla porque queremos tener alternativas para competir a un gran nivel. Estamos trabajando para que llegue algún jugador más. Sobre la posible incorporación de un mediocentro aseguró que "todavía no nos hemos olvidado". Respecto a las salidas ha dicho: "Hay jugadores que me gustaría que no se marcharan pero mientras esté abierto el mercado puede suceder cualquier cosa". Esta es su rueda de prensa íntegra:

¿Jugará Marcos André? ¿Confía?

Sí, confiamos en que eso pueda ocurrir, ya ha entrenado con el equipo, viene de trabajar con su anterior equipo y a nivel físico está preparado para ayudar al Valencia.

¿Cómo ha sido el primer contacto?

He podido hablar antes con él, le he dado la bienvenida y se ha presentado a sus compañeros, es pronto, pero está totalmente integrado y dándole las primeras indicaciones de lo que es este equipo y lo que esperamos de él. Viene con una ilusión enorme y un compromiso grande, es muy noticia para el equipo.

¿Van a haber más fichajes?

Todavía estamos dentro del plazo y el club sigue trabajando con la hoja de ruta que teníamos desde el principio para completar y equilibrar la plantilla, todavía quedan días.

¿Da por perdido el fichaje del mediocentro?

Todavía no nos hemos olvidado, estamos dentro del plazo hasta el 31 de agosto y estamos trabajando para equilibrar la plantilla. No puedo decir jugadores que pueden llegar o que pueden salir, no se puede asegurar nada, estamos dentro del plazo y seguimos trabajando.

¿Se va a quedar con los cuatro porteros?

Todo está en lo mismo, hay posibilidades de que lleguen y que salgan futbolistas y se está trabajando para el equipo para que la plantilla está compensada y equilibrada. Ahora tenemos cuatro porteros y mientras no haya una noticia, son jugadores del Valencia CF.

¿Qué posiciones le faltan?

Estamos inmersos en el mercado, en si puede haber alguna incorporación o salida y no podemos dar pistas porque estamos en contacto con diferentes opciones y dar pistas no sería bueno para el club por tema de negociaciones. Más o menos se sabe. Estamos abiertos y vamos a equilibrar más la plantilla porque queremos tener alternativas para competir a un gran nivel.

¿Se vuelve como meta Europa?

Nuestro objetivo es el partido contra el Alavés y esa es la idea y la forma de trabaja que he tenido como técnico. No nos podemos poner objetivos a medio ni largo plazo. El fútbol es hoy. Tenemos que pensar en el próximo partido que va a ser un partido de máxima exigencia. Nuestro objetivo es inminente.

¿Le preocupa que no haya goles de los delanteros y solo de penalti?

No, sinceramente no. Llevamos dos jornadas y el haber marcado dos goles de penalti no es significativo. Fueron partidos muy disputados. Estamos tranquilos, tenemos jugadores que van a demostrar que tienen nivel y van a ayudar al equipo; para mí lo más importante es el compromiso y las ganas de mejorar.

¿Espera algún fichaje o alguna salida?

Claro que cabe la posibilidad, estamos trabajando para que llegue algún jugador más. Hay jugadores que me gustaría que no se marcharan pero mientras esté abierto el mercado puede suceder cualquier cosa. Seguimos con posibilidades y estamos dentro del plazo.

¿Se ha despedido de Kang In?

No os puedo decir nada porque a fecha de hoy es jugador del Valencia, Ahora mismo mi obligación en contar con él, ha entrenado con el equipo y lo que vaya a ocurrir lo veremos.

¿Cómo está Maxi Gómez?

Tuvo que ser intervenido, aguantó todo el partido demostrando su compromiso, le felicité por ello y tenemos que esta contentos porque es un jugador importante y mostró su capacidad de sufrimiento. y de compromiso. Ha entenado con una máscara, está bastante bien y vamos a ver si al final está al 100%. Confiemos en que vaya a estar mañana con el equipo.

¿Qué supone para usted un fichaje después de dos años? ¿Le pone más presión?

Presión ninguna, no sé lo que pasó anteriormente, no estaba y no puedo opinar, te hablado de que en el Valencia en el tiempo que llevo se está trabajando para mejorar la plantilla y se ha incorporado cuando se ha podido. Nos hubiera gustado que fuera mucho antes pero las gestiones no son fáciles, el Valencia ha hecho un esfuerzo importante. Es un jugador joven, que viene con muchas ganas y puede ser un jugador importante para el presente y el futuro del club. Es una muy buena noticia, sin duda.

Carlos a la selección. ¿Preferías que hubiera descansado?

La verdad es que sí, pero me alegro mucho por el chico. Siempre que te llame tu selección es una enorme alegría. Siempre es una muy buen noticia, pero sí que es verdad que lleva un gran tute, pero él es joven y tiene muchas ganas de mejorar y esto siempre es importante para el crecimiento del jugador como Carlos Soler que es importantísimo para nosotros. Le felicitamos y nos alegramos muchísimo.

¿Cómo están los lesionados? ¿Llegan a tiempo?

Están bastante bien casi todos. Ya están entrenado casi la totalidad de las sesiones. Quizás no podamos contar con todos para mañana, es probable que no, pero ya están casi casi en la recta final para poder entrenar con normalidad y disponer de ellos, si no es esta semana, de la siguiente.

33.000 abonados: un plus para el equipo.

Tenemos que conseguir que Mestalla sea un campo complicado como lo ha sido históricamente y la vuelta de los aficionados y el número de abonados en estos tiempos que corren es digno de agradecer porque son el jugador número 12 porque son los que nos dan energía, nos alientan y le van a dar fuerza al equipo. Les damos las gracias. Los aficionados con el equipo vamos a formar un binomio muy fuerte.

¿Qué Alavés espera delante?

Llevamos pocos partidos y no se puede hacer un análisis extenso, no ha sumado ningún punto, pero es un partido trampa, se puede pensar que vamos a tener cierta facilidad, pero es todo lo contrario. Va a ser un partido muy complicado y hay que estar al máximo nivel si queremos superar al Alavés. Tendremos que hacer muchas cosas bien y no parar de correr, tenemos que ser un equipo que lo dé absolutamente todo contra un gran rival como el Alavés a pesar de que no ha sumado puntos, pero eso no es significativo.