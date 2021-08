Carlos Soler no solo es un '10' en el campo. El futbolista del Valencia CF también es un diez como persona. Es bueno en el fútbol y bueno en la vida. Gestos privados como el de este viernes, lejos de los focos mediáticos, son la prueba. Acaba de convertirse en internacional absoluto, es subcampeón olímpico y una de las estrellas del Valencia y de LaLiga, pero Carlos sigue siendo el chico humilde y generoso que siempre fue. Tiene los pies en el suelo y se acuerda de sus raíces y toda la gente que le ayudó en el camino para convertirse en futbolista de élite. Una de esas personas con las que compartió muchos días en la ciudad deportiva de Paterna fue el exutillero del Valencia Serreta. Soler y el bueno de Serreta protagonizaron una historia que es imposible no contarla. Serreta se acostó el jueves disgustado porque no tenía entrada para el Valencia-Alavés. Lejos de quedarse en casa, el exutillero se levantó el viernes y se marchó a las inmediaciones de Mestalla por si le acompañaba la suerte y conseguía una localidad. Necesitaba un 'milagro' y sucedió. Serreta fue entrevistado por un periodista de Radio Marca que cubría en la Avenida de Suecia cómo los jugadores iban subiendo uno a uno al autobús del equipo para concentrarse. El destino quiso que Soler lo estuviera escuchando en ese momento. Carlos descubrió a través de las ondas que Serreta no tenía entrada y rápidamente hizo todo lo posible para que tuviera. El futbolista cogió su móvil, buscó a Serreta en su WhatsApp y le escribió: "Amigo. Cómo que no tienes ninguna entrada. Que te he escuchado en Radio Marca. Dame tu DNI. Y tu nombre y apellidos". Serreta no salía de su asombro. Hasta le enseñó el móvil a uno de los guardias de seguridad del estadio. Horas después, ya por la noche, una entrada esperaba a su nombre en las taquillas de Mestalla. ¿Magia? No. Grandeza. La del '10'. Es habitual que tanto el Valencia CF como club y distintos jugadores tengan detalles como este con Serreta.