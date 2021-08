Un inicio de Liga casi perfecto para el Valencia CF de José Bordalás. El equipo ya ha dado muestras amplias de su cambio de ADN y lo ha transformado en dos victorias y un empate. Además el equipo engancha a Mestalla, al que espera "ver lleno pronto". El entrenador valencianista felicitó a los suyos por el compromiso y el trabajo realizado desde verano hasta ahora. Asimismo se mostró "tranquilo" ante una eventual salida de Gonçalo Guedes del equipo, aunque reconoció que se han "rechazado ofertas inteligentemente por esas cantidades". En ese mismo sentido de nuevo no ha soltado prenda ante los posible movimientos que puedan darse en la plantilla hasta el día 31 de agosto, tal y como ya hiciera en la previa del partido, pero asegura que trabajan para "equilibrar y cerrar la plantilla"

- Inicio de liga y victoria contra el Alavés

“Quiero felicitar a los jugadores. Han tenido un comportamiento excelente en actitud, compromiso, juego… ha sido un gran partido. Hemos conseguid ponernos por delante muy pronto y eso nos ha permitido controlar el partido. Hemos sido capaces de minimizar la virtudes del rival e irnos al descanso con un 2-0. En la segunda parte quizá en la jugada del tercero el equipo supo manejar los tiempos del mismo y terminar el partido con portería a cero. Doy las gracias también a la afición por su compromiso, que va a ser muy importante para que Mestalla sea un campo complicado. Ojalá podamos ver Mestalla lleno en breve”.

- Trabajo del equipo desde el verano

“La satisfacción es muy alta. Llevamos tres jornadas únicamente y se han visto cosas interesantes en cuanto a juego y en cuanto a grupo. El colectivo es más importante que ninguno de nosotros. Hoy se ha visto que en el terreno de juego todos han trabajado por el equipo. Siempre con la cautela de que esto recién ha comenzado. Este es el camino pero tenemos y debemos mejorar muchas cosas”.

- Salida de Gonçalo Guedes

“A día de hoy Guedes es jugador del Valencia CF así que estamos tranquilos. Él está feliz. Tiene intención de ayudar al equipo, de hacer un gran año y estamos centrados en esa posibilidad. No valoramos otra posibilidad que no sea que continúe con nosotros, pero el mercado está abierto y no sabemos que puede ocurrir de aquí al cierre. Ha habido ofertas de otros equipos que el club de manera inteligente no aceptó por esas cantidades. Estamos tranquilos y confiamos”.

- Mérito de los 7 puntos con la plantilla sin cerrar

“Tiene mucho mérito conseguirlo. No es fácil para ningún equipo por la igualdad y por qué los comienzos son difíciles. El Valencia inicia con entrenador nuevo y cambios en algunos puestos y las sensaciones son muy buenas. No soy partidario de empezar con el mercado abierto, pero no es una decisión que yo pueda controlar. Está así y tenemos que aceptarlo y adaptarnos a la situación”

- Foulquier y más fichajes

“No podemos dar pistas obviamente, pero quedan pocas fechas, pocos días, pero el club y la dirección deportiva estamos trabajando para cerrar y equilibrar la plantilla. Está bastante cerca y esperemos que podemos cerrarlo en las próximas horas. No podemos dar más pistas”.

- Djené en el Valencia

“No voy a desvelar nombres, puesto que han salido muchos nombres desde el primer día que yo llegué al Valencia. Ahora se habló incluso de Arambarri, ahora de Djené… no puedo decir absolutamente nada. Lo más cerca que tenemos es Foulquier. Vamos a ver qué ocurre de aquí al cierre”

- Portería

“Jaume no estaba al cien por cien. Tenemos cuatro porteros con contrato y mi obligación es trabajar con ellos. Se están valorando diferentes posibilidades y como siempre un portero es muy importante que tenga minutos y que participe. Es una posibilidad que pueda salir alguno en cesión para que pueda competir y no sea un paso atrás para él”

- Pocos goles encajados

“Muy importante buscar el equilibrio. Es importante ser un equipo con una gran fortaleza ofensiva y defensiva por lo que trabajamos. Es una muy buena noticia haber dejado la portería a cero los dos partidos en Mestalla. Este es el trabajo del entrenador y del equipo”.

- Omar Alderete

“Ha hecho un magnífico partido. Ha estado muy atento. Después del gol en Granada tenía una espina clavada, pero ha llegado a las ayudas, a las coberturas, ha cortado contras...

- Marcos André

“La sensaciones son buenas. Nos va a ayudar muchísimo cuando se integre y cuando conozca aspectos del juego importantes. No tengo ninguna duda. Será un jugador muy importante”