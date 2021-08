Santi Cañizares siembre ha alabado el trabajo como entrenador de José Bordalás. La leyenda del Valencia CF y comentarista deportivo aprovechó las imágenes de la charla del técnico con sus jugadores durante la victoria del Alavés para defender su idea de juego.

"Escuchando a Bordalás hablar con sus jugadores sobre cómo presionar la salida del rival, motivarles y pedirles que no se metan atrás… Ni rastro de patadas y pedidas de tiempo… Me surge una pregunta… A ver si va a ser entrenador y no es casualidad su trayectoria??