El mercado entra en su fase final. Solamente faltan tres días para que se cierre la ventana y el Valencia CF sigue con la intención de reforzar la plantilla en las últimas horas. El club no da por cerrado el mercado y el propio José Bordalás lo confirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Deportivo Alavés: «No podemos dar pistas obviamente, pero quedan pocas fechas, pocos días, pero el club y la dirección deportiva estamos trabajando para cerrar y equilibrar la plantilla», explicó sin querer entrar en detalles.

La situación más importante que hay sobre la mesa a día de hoy es la del central del Getafe CF Djené Dakonam. El fichaje del togolés no es imposible, pero sí muy complicado porque las pretensiones del combinado azulón son muy elevadas: ahora mismo se remite a la cláusula de 20 millones de euros. La última oferta valencianista fue sensiblemente inferior a los diez millones de euros más variables y la posibilidad de incluir a jugadores como Manu Vallejo o Rubén Sobrino en el acuerdo, delanteros que a lo largo del verano han sido relacionados por el combinado que dirige Míchel González para reforzar su ataque.

Con más alternativas para reforzarse encima de la mesa, estas últimas horas se antojan claves porque el fin del mercado estival apremia y las negociaciones ya no se pueden dilatar. Tampoco está cerrado el capítulo de bajas y hay futbolistas que el club tiene en el mercado. Es el caso de Mouctar Diakhaby, en el escaparate desde el día uno y Jorge Mendes trata de buscarle acomodo en la Premier League.

En la delantera la situación también está sujeta a cambios en el tramo final del mercado. El club ya comunicó a Rubén Sobrino y Manu Vallejo que no entran en los planes del entrenador. El interés más sólido con el que cuenta el primero es el Cádiz de Álvaro Cervera. Al segundo lo pretende el RCD Mallorca de Luis García Plaza, que de hecho lo considera una de sus prioridades. Mientras tanto Jonathan Calleri espera para convertirse en futbolista de la entidad de Mestalla si alguna de estas salidas se acaba concretando. Por otra parte Kang In Lee concretó ayer su salida al RCD Mallorca. El surcoreano rescindió su contrato y firmará con los baleares cuando pase el reconocimiento médico. Por último, la convocatoria contra el Alavés fue un mensaje claro para Jason, que se quedó fuera, pero no tiene ofertas.

Baldé se vio en el Valencia

El jugador tenía tantas ganas de llegar a Mestalla que le reconoció a su seleccionador que estaba cerca de recalar en las filas del Valencia CF. En unas declaraciones del seleccionador nacional de Senegal, Aliou Cissé, recogidas por Galsenfoot.com, este reconoce lo sucedido.